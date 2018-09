Arbeleche a Astori: "Irresponsable es haber dicho que no se iban a subir los impuestos y hacer un ajuste fiscal"

La economista Azucena Arbelache, asesora del precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou, respondió este lunes las acusaciones que hizo el ministro de economía, Danilo Astori , durante el fin de semana. El líder de Asamblea Uruguay habló de una “falta de responsabilidad” de la oposición. Si bien el jerarca no se refirió con nombre y apellido a Arbelache, sus críticas estuvieron ligadas directamente a declaraciones que la asesora blanca había manifestado al semanario Búsqueda el jueves 23 de agosto.

En esa entrevista, Arbeleche dijo que Uruguay está en riesgo de perder el grado inversor. "Es preocupante que hace tres años viene cayendo la inversión. ¿Por qué la gente no invierte? ¿Por qué ahora está haragana? ¡No! No hay inversión porque no dan los números. Hay un problema de competitividad y el Estado es responsable. Lo discuto con todos los números", señaló la economista.

"No se sabe el daño que se está haciendo y como mínimo resulta irresponsable", dijo Astori en relación a los dichos de Arbelache. Esas declaraciones, sostuvo, “comprometen al país”.

La economista aseguró que ella ha trabajado para gobiernos nacionalistas, colorados y frentamplistas y por tanto no se la puede acusar de irresponsable. “Astori sabe cómo trabajo. Siempre he actuado con dedicación, seriedad y responsabilidad”, remarcó. En este sentido, Arbelache eligió enumerar las decisiones imprudentes que, a su entender, ha implementado el Frente Amplio desde que esta en el gobierno.

“Irresponsable es haberle negado a los uruguayos la situación fiscal y tener hoy un déficit de 4% del producto. Irresponsable también es haber dicho que no se iban a subir los impuestos y haber implementado un ajuste fiscal a través de tarifas públicas, primero, y luego a través de impuestos directamente”, criticó Arbelache.

Lea también: Arbeleche: "Hubo falta de honestidad intelectual y falta de respeto" por parte de Astori

La asesora también se refirió a la desfavorable gestión que el equipo de Astori implementó frente a la coyuntura internacional. “Irresponsabilidad para mi es haber desaprovechado la situación beneficiosa que tuvo el país, con un entorno internacional espectacular, y no haber sentado las bases de crecimiento. Hoy, por eso, lo que vemos son pérdidas de puestos de trabajo”, aseguró Arbeleche y remarcó, además, que los “más castigados” por estas decisiones ha sido los jóvenes y las mujeres. “A eso le llamo yo irresponsabilidad”, concluyó.