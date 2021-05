¿Juan Domingo Biden? En Argentina afirman que el presidente de Estados Unidos es peronista

Los primeros anuncios del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han causado sorpresa debido a la diferencia con sus antecesores. Planteó un impuesto a la riqueza y que solo lo paguen quienes ganan más de U$S 400 mil, propuso una reforma en el sistema de salud para que se convierta "en un derecho" y apoyo la sindicalización de los trabajadores en el país donde su anterior presidente, Donald Trump, utilizaba la frase "estás despedido" en medio de su programa de televisión. Es por esto, que en Argentina, políticos y periodistas le han puesto el mote de "Juan Domingo Biden", comparando sus ideas con las de Juan Domingo Perón.

¿Cómo pagamos mi plan de empleo y familia? He dejado claro que podemos hacerlo sin aumentar el déficit", dijo Biden en una sesión conjunta del Congreso. "No impondré ninguna suba de impuestos a las personas que ganan menos de US$ 400 mil. Pero es hora de que las empresas estadounidenses y el 1% más rico de los estadounidenses empiecen a pagar su cuota justa", añadió.

En un informe de televisión del programa argentino Sobredosis de TV, emitido por C5N, repasaron los anuncios de Biden y las posteriores reacciones de diferentes políticos y periodistas. Allí, el presidente argentino, Alberto Fernández, aparece diciendo: " Yo me acuerdo hace no mucho tiempo atrás cuando las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Y ayer "Juan Domingo" Biden llamó a la sindicalización como forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos".

Mirá el informe de Sobredosis de TV

En otra parte del informe mostraron un hilo de Twitter hecho por Cristina Fernández, en el que elogió las medidas anunciadas por Biden. "Sorpresas te da la vida. Acabo de leer el discurso de Joe Biden ante el Congreso de EEUU, dando cuentas del estado de la Unión. Comparto algunos textuales imperdibles", comenzó escribiendo en el hilo la actual vicepresidenta. "Buenos chicos y mujeres en Wall Street, pero Wall Street no construyó este país. La clase media construyó el país y los sindicatos construyeron la clase media. Por eso le pido al Congreso que apruebe la ley para proteger el derecho a sindicalizarse (…)”. "¡PLOP!", agregó en otro tweet.

Sorpresas te da la vida. Acabo de leer el discurso de Joe Biden ante el Congreso de EEUU, dando cuentas del estado de la Unión. Comparto algunos textuales imperdibles: — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 3, 2021

El dirigente peronista, Aníbal Fernández, que se encontraba invitado en el piso del programa de C5N mientras se emitió el informe aseguró que "era interesantísimo" lo que Biden proponía y que más que mirarlo como Perón "habría que compararlo con Franklin Delano Roosevelt".