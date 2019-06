“La diferencia la terminan haciendo las personas ”

Hay una frase que a Sebastián Sosa le gusta mucho: “Buenas personas hacen buenos negocios”. Para este argentino -oriundo de Córdoba- ser buena gente es la base de todo. Sosa está al frente de la operación en Argentina y Uruguay de la red de inmobiliarias estadounidense Re/Max.

Hay otra cosa que también le gusta mucho: los caballos. Esa es una de las razones por la que a principio de año, junto a un grupo de la empresa, pasó por la “experiencia increíble” de cruzar los Andes a caballo. Asegura que esa expedición da para toda una nota aparte, y que -además de varios días sin celular- le dejó mucho aprendizaje y una conexión particular con sus compañeros de viaje. (Aquí puede escuchar a Sosa describir en detalle la experiencia)

Unos meses después, Sosa vivió en Uruguay otro tipo de “expedición” ya que esa fue la temática que se eligió para la convención anual de la compañía, una instancia de de networking, capacitación y celebración que se realizó en Punta del Este.

¿Cual fue el mensaje que se buscó transmitir en la convención realizada en Uruguay?

Tenemos varios eventos a lo largo del año, pero la convención es una apuesta importante. Vinieron unas 1.300 personas, teniendo en cuenta el contexto de situación en Argentina en donde todo cuesta hoy un poquito más.

Nuestro mensaje fue el de marcar en la cabeza y el corazón que es un año en el que vamos por un servicio extraordinario, por cautivar a nuestros clientes y dejar una huella. La titulamos Expedición Experiencia Extraordinaria. Hablamos de lo que es escalar esa cima super compleja y difiícil de no solo que el cliente no se queje, sino que quede con la boca abierta.



¿Cómo ve el mercado inmobiliario uruguayo?

Será que la veo desde este lado (en Argentina) que la cosa está media negra; en Uruguay no será un día de primavera pero está bien, más tranquilo. Nuestras oficinas están trabajando bien. En la oficina en Punta del Este, tan dependiente de Argentina, pensamos que iba a ser un verano malo pero terminó siendo bastante bueno.

Hay un franquiciado nuestro que corre regata, y una vez me dijo algo que me quedó marcado porque me pareció brillante.

Me dijo que los días de competencia que veían que el clima estaba horrible, que había lluvia, viento, abrían la ventana, miraban y decían “que fiaca, pero qué bueno”. ¿Por qué? Por un lado, se iban a empapar pero por otro sabían que íban a ganar, porque en los momentos difíciles era donde eran buenos. Cuando las cosas son fáciles todo el mundo puede.

La diferencia la hacés cuando llueve y cuando truena.

Ahí es cuando nos hacemos fuertes por la red, porque trabajamos en equipo, porque empujamos juntos.



¿Cómo ha sido la evolución de la red Re/Max en Uruguay?

Cuando llegamos a Uruguay nos dijimos que íbamos a tratar de evitar los errores que habíamos cometido en Argentina. Tenemos cuatro oficinas en Montevideo, otra en Punta del Este. Estamos muy contentos con la gente que tenemos. Armamos un buen equipo. ¿Te digo lo lindo que tiene Uruguay? En una plaza más chica nos sentamos todos a la mesa, es fácil planificar, ponernos de acuerdo. Este año creo que vamos a abrir dos oficinas más.

Nuestra idea es que cuando alguien piense mudarse seamos la primera opción. Creo que podemos hacer un lío bastante piola, un escándalo lindo.

El objetivo es abrir no más de dos oficinas por año. Para la magnitud de la plaza es un crecimiento bueno, orgánico y manejable.

¿En qué lugares están pensando para las próximas franquicias?

Colonia es una plaza donde estamos buscando, porque hay mercado y también se cubre Carmelo, que está explotando. En Punta del Este estamos conversando para abrir otra oficina más. Pero más allá de los objetivos después depende mucho de encontrar la gente correcta.



¿Cómo sería la gente correcta?

Buscamos gente que tenga empuje, activa, que va a trabajar, no que ponga el capital y se dedique a otra cosa. Que tenga un buen manejo de relaciones interpersonales, un capital de maniobra, por supuesto. Que tenga un perfil algo comercial. No necesariamente tiene que venir de la actividad inmobiliaria sino tener ganas de aprender. Que veamos que tenga iniciativa propia, sea inquieta, que quiera laburar en equipo, y que entendamos que calce bien con nuestra cultura y valores.



Una pregunta que le hacen de manera frecuente es si con el avance tecnológico va a desaparecer el agente inmobiliario. ¿Qué responde?

Creemos que la tecnología no deja de ser una herramienta. Al final del día vos precisas que una persona te escuche y entienda lo que estás buscando. La diferencia la hacen las personas. Esto sigue siendo una actividad de personas.

De US$ 120 mil a US$ 150 mil se estima que es la inversión para una franquicia RE/MAX en Uruguay. Incluye franquicia, alquiler y administración del local, y entre seis y entre seis meses y un año de capital de trabajo.