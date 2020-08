Llega a su fin al acuerdo de precios, ¿habrá remarques en las góndolas de los súper?

El acuerdo de precios es una receta repetida en Uruguay, a la que el nuevo gobierno también apeló a comienzos de mayo después que la inflación traspasara la barrera de los dos dígitos. Ese acuerdo llegará a su fin en aproximadamente una semana. En las distintas reuniones de monitoreo realizadas con las entidades participantes las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) expresaron conformidad con los resultados y la adhesión de los comerciantes. También adelantaron que no hay intensión de repetirlo, al menos, en el corto plazo.

¿Qué pasará con los precios de los productos en almacenes, autoservicios y supermercados? ¿Habrá nuevos remarques en las góndolas luego de tres meses con valores congelados en una amplia gama de artículos de la canasta básica? Eso comenzará a revelarse en las próximos días al momento de hacer las compras.

En diálogo con El Observador, el presidente de la Cámara Industrial de Alimentos, Fernando Pache, señaló que atendiendo a la evolución de distintos costos, como salarios, tarifas y algo de tipo de cambio “muy posiblemente algunos artículos puedan y deban ajustar”. Pero también aclaró que deberá verse la situación de ventas que tiene cada una de las empresas para determinar si se solicitan o aplican aumentos en los precios de las mercaderías.

En tanto, el vocero de la Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén, Martín Montoro, dijo que seguramente habrá correcciones en las listas de precios pero “moderadas”. También destacó que la estabilidad mostrada por el tipo de cambio en los últimos meses “ayuda” a que las presiones al alza “no sean intensas”.

Luego de llegar a casi $ 46 sobre mediados de marzo, la divisa perdió fuerza en meses posteriores y se ha mantenido en una franja próxima a los $ 43 la mayor parte del tiempo.

Por otro lado, hay un componente salarial que incide –este mes se activaron correctivos por inflación pasada de entre 3% y 4%–, la mayor parte de los costos en este sector de actividad se vinculan directamente con la evolución del dólar.

Las grandes superficies están expectantes de lo que pueda suceder en las próximas semanas con las decisiones y estrategias que adopten los proveedores. Fuentes del sector supermercados consultadas por El Observador indicaron que habrá movimientos de precios al alza, “pero no muy desmesurados porque no hay muchos motivos” para subas significativas. Según explicaron, en los últimos tres o cuatro meses la variante más importante fue el correctivo de salarios, dado que el tipo de cambio se mantuvo y no hubo aumento de tarifas públicas.

Aunque también puede pesar lo sucedido en meses previos a la vigencia del acuerdo. En mayo hubo proveedores que quisieron entregar nuevas listas de precios sobre el filo del 11 de mayo. Algunos comercios las aceptaron y otros que no, por lo que hubo subas que quedaron en suspenso. En estos casos entrarán a jugar nuevamente las negociaciones entre proveedores y comerciantes para ver si hay cambios en los precios de góndola.

Está semana habrá una nueva reunión de seguimiento del acuerdo de precios máximos entre el Ministerio de Economía y las gremiales participantes. “Queremos pensar que esta fue una medida excepcional por una situación excepcional, y que tendería a desaparecer. Esperamos que así sea. Todos hicimos el esfuerzo en el sentido que era únicamente por tres meses”, explicó Montoro.

Inflación sigue arriba del 10%

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de junio fue de apenas 0,02%, lo que llevó el dato anualizado a 10,36%, tras el pico de 11,05% registrado en mayo. El dato de inflación correspondiente a julio se conocerá este miércoles. Los analistas e instituciones públicas y privadas que participaron el mes pasado de la Encuesta de Expectativas del Banco Central (BCU), esperan una suba de precios de 0,52% para el mes de referencia.

En los datos de junio se reflejó el acuerdo por tres meses que negoció el gobierno con las grandes superficies, comercios y algunos proveedores hasta el próximo 13 de agosto. Esto contribuyó a atenuar el aumento de los precios, aunque es posible que ese componente inflacionario no haya sido suprimido sino demorado en el tiempo. La inflación se mantiene en un registro de dos dígitos, por encima del rango meta establecido por las autoridades económicas de entre 3% y 7% anual.

“Esta medida no ataca las causas inflacionarias, ya que este contexto se aborda con medidas de coordinación en lo que tiene que ver con la política monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos y es en esas líneas macroeconómicas que se continúa trabajando", reconoció la ministra de Economía Azucena Arbeleche el día que anunció el acuerdo.