"Me dio miedo": Luisana Lopilato dijo que Bublé recibió amenazas de muerte

La actriz argentina Luisana Lopilato y su marido, el cantante Michael Bublé, fueron noticia días atrás por las acusaciones de violencia de género que él recibió después de que publicaran un video en Instagram en el que el hombre le daba un codazo cuando ella intentaba hablar.

"No le quiero dar tanta importancia a ese tema porque son acusaciones que hicieron personas que no me conocen. Mike es un hombre con todas las letras, un caballero, y todo el tiempo está viendo cómo hacerme más feliz", dijo Lopilato este miércoles, en una entrevista para Intrusos que recogió La Nación.

Lopilato aseguró que a la vez que los insultaron por ese episodio, también recibió mucho amor de la gente, lo que la ayudó a atravesar el mal momento. Sin embargo, reveló que su marido fue víctima de amenazas.

"Todavía siento un poco de miedo porque me mandaron fotos con armas diciendo que iban a matar a Mike cuando fuéramos a la Argentina. Te vamos a dar una golpiza, te vamos a matar', decían. Otras me acusaban de ser una tontita porque creo en Dios. No soy tontita y nunca me voy a callar si me pasa algo", dijo.

"No es lindo que te amenacen de muerte, aunque no sea verdad. Me da miedo por mi familia, Argentina es mi país. Mi familia sufrió mucho y solo hay tiempo para el amor. Quiero que sepan que Mike se desvive por hacerme feliz y también ama la Argentina y le dolió. Le gusta acompañarme porque para él son vacaciones, tiene amigos ahí. Y fue muy feo recibir de mi país esas amenazas", agregó la actriz.

Después de lo atravesado con su pequeño hijo Noah, que padeció de cáncer, Lopilato aseguró que en su vida solo hay lugar para el amor, por lo que prefirió destacar ese aspecto por sobre los demás.

En tanto, fue consultada sobre la versión teatral de la comedia Casados con hijos y la ausencia de Érica Rivas, lo que generó discusiones en los medios argentinos. "Me da lástima que no esté Érica Rivas. No leí los guiones pero sé que todo se puede charlar y por eso no puse resistencias. Le tengo mucho aprecio a Érica y por eso no quiero hablar de su arreglo porque ella tampoco habla del mío. Nos llevamos bien, pero estar lejos te corta algunos vínculos", dijo.