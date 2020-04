Machismo y viejos chistes: la carta de Érica Rivas que deja clara su salida de Casados con hijos

El programa televisivo argentino Casados con hijos tendrá un regreso teatral en 2021, pero con una baja significativa en su elenco: la actriz Érica Rivas confirmó hace algunos días que no estará en esta nueva versión. Aunque en principio no se conocían los motivos de su salida, y hubo denuncias cruzadas entre ella y la producción, con el paso de los días el panorama está más claro. Además de un descontento con las condiciones económicas de su contrato (que no llegó a firmar), la mayor disconformidad era el tono de algunos chistes y situaciones planteados en la obra y en la campaña publicitaria.

Rivas, furiosa con el tono del humor de esa campaña televisiva, envió un mail a todos los involucrados en la producción con sus correcciones, que demuestra las diferencias irreconciliables entre ambas partes, y que ahora se filtró al público. Mientras que desde la producción aseguraron que Rivas se retiró, la actriz asegura que le comunicaron que "no iba a estar" en la obra.

En el texto del mail, Rivas señala aquellos chistes que contrastan con sus ideas y su visión del mundo, así como con los cambios sociales que se han vivido en los últimos años. "Para serte sincera viniendo de ustedes esperaba algo más trabajado, más ingenioso, más ácido, pero está bueno ir viendo de qué se trata", le escribe Rivas a los guionistas y productores.

El primer spot que molestó a Rivas plantea que su personaje, María Elena Fuseneco, es vegana luego del salto temporal en la historia. "¿María Elena ahora es vegana? ¿Por qué? El tema de lo vegana no sé si es una licencia que se están dando, porque yo lo soy, pero no me gustaría que se bardee al veganismo y quede como algo pelotudo, que es como estoy vislumbrando y es la típica que se plantea en todas partes", escribió la actriz. "Además, si va a ser así, prefiero no tocar el tema. O por lo menos que los chistes sobre veganos no me los chanten a mí. Y si vamos a meternos con eso sería bueno hacer chistes para otro lado, ¿no? Hablando del carnívoro, machista capitalista del que también se tiene mucho para decir y nunca se ha dicho nada", retrucó.

Rivas también explica en la crítica a otro de los spots publicitarios que intentó que desde la producción se contratara a alguien que "nos proteja y asesore feministamente", señalando que distintos productos del mundo del espectáculo están tomando medidas similares en distintos lugares del mundo. Ante la negativa de la producción, reclama una nueva frase para su personaje, el "se va a caer" que es uno de los lemas del movimiento feminista. "Me gustaría deslizar después o antes de 'no va a faltar ocasión' el mítico 'se va a caer'. Y ahora que lo pienso, este último bien podría ser el nuevo latiguillo de María Elena", afirma Rivas.

Finalmente, la actriz reclama por una publicidad que incluye un chiste sobre su bigote. En ese punto señala que ese es peligroso, porque marcar eso como algo de lo que vale la pena reírse deja una marca en el público. "Si vamos a dar una bosta, se llevarán en sus corazones una bosta. Pienso que dentro del nuevo horizonte que se nos está viniendo encima un hombre que se burla de una mujer que no se depila el bigote tendría que ser sancionado y burlado él pero en este caso Pepe está riéndose y haciendo reír al público como si fuera algo malo o, tomándolo más suavemente, poco femenino dejarse los bigotes", escribe en referencia a Pepe Argento, el personaje de Guillermo Francella y protagonista de la historia.

"De esto hablo cuando pregunto de qué nos vamos a reír ahora, qué le vamos a dar a la gente para que se ría aunque sea gracioso. ¿Cuál es nuestro compromiso en este nuevo paradigma?", concluye la actriz argentina. "Hoy diría muchas cosas contestando a este chiste tan malo y que atrasa y saben ¿por qué? porque estos chistes cuestionarían la masculinidad y no ya la de Pepe, sino la de todos los hombres, la de todos ustedes y eso no es gracioso, con eso no se juega, de eso no se habla y eso no. Y mi femineidad bien gracias, no la cuida nadie, me la tengo que cuidar yo solita y con esto cuido a todes".