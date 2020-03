"Mujeres", la nueva canción de Julieta Venegas de cara al 8M

Este domingo 8 de marzo miles de mujeres en distintos puntos de América Latina tomarán las calles para marchar en reivindicación de la lucha feminista.

Y para acompañar la previa de la jornada Julieta Venegas lanzó Mujeres, su nueva canción.

"Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, cada ausente solitaria por quien no hicimos nada", interpela Venegas y sigue con versos que reproducen varios de los derechos que se reclaman y denuncian toda la impotencia aún latente. "Puño en alto esto no va más/ no callaremos y aquí presentes/ tus viejas maneras derrumbamos ya", dice el tema.

Al ritmo de "Las mujeres se están rebelando/ los hombres no saben que hacer/ Todas las fichas en movimiento/ las reglas se vuelven a hacer", la cantante mexicana estrenó este viernes el videoclip de la nueva canción donde las protagonistas son las mujeres. Niñas, jóvenes, con arrugas. Todas ellas aparecen en una potente propuesta de una artista que desde hace un buen tiempo se muestra comprometida con la marea verde que se mueve en Argentina (país en el que reside desde hace algunos años) y con la lucha feminista en el continente.