"Navegó menos que el Titanic": encuentran irregularidades en compra de lancha en Paysandú

El Ministerio de Turismo (Mintur) encontró irregularidades en la compra de una lancha destinada al traslado de turistas por el Río Uruguay. El subsecretario de la cartera, Remo Monzeglio, informó que la Intendencia de Paysandú recibió un $1.557.655 (US$ 42 mil dólares, aproximadamente) para adquirir este vehículo y que la licitación para la compra de esta lancha establecía el vehículo debía ser nuevo y sin uso, algo que no se cumplió.

Cuando la Intendencia de Paysandú matriculó la lancha Pájaros Pintados III, declaró que tenía un nombre anterior, que era de bandera uruguaya y estaba dirigida al tránsito de pasajeros. Una de las salvedades de la matriculación es que la lancha estaba construida en Argentina cuando el astillero que ganó la licitación para construirla estaba en Salto.

Al dinero que aportó el Mintur se le suman US$ 8 mil que aportó la intendencia y que "se gastaron" US$ 2 millones en las personas encargadas de "diagramar" el proyecto, dijo Monezglio ante los medios. Fue "un fracaso total. Nunca subió un turista, nunca pudo andar (y) ahora nos damos cuenta que no era nueva sino usada. En consecuencia, navegó menos que el Titanic", agregó.

❗🇺🇾 #INFO Copia del cheque fecha 31/12/2015 que pagó @Uruguay_Natural a la Intendencia de Paysandú por la lancha. Se está evaluando el lugar donde se radicará la denuncia penal para investigar estos hechos. https://t.co/uNqceRz99z pic.twitter.com/62aglggmlL — Marcelo Umpierrez (@emekavoces) January 13, 2021

El Mintur otorgó ese dinero a través del programa del Corredor de Pájaros Pintados que financia el Banco Interamericano de Desarrollo, dinero a las intendencias departamentales para financiar obras y comprar equipamientos.

El director general de Secretaría, Ignacio Curbelo, dijo ante los medios que va a denuncia el hecho de "apariencia delictiva" y que denunciará en la Justicia esta situación. El jerarca comentó que "todo apunta a que se utilizó a otra forma".

Según la informó la intendencia, la embarcación, que nunca navegó, fue adquirida por Mainter Sociedad Anónima en 2016.

Las autoridades del Mintur que asumieron en marzo comenzaron a investigar esta situación a partir de versiones que circularon en la prensa, dijo el jerarca. El 9 de setiembre, el director de Turismo del Mintur, Martín Pérez Banchero, pidió que se realizaran "peritajes" sobre este asunto, pero no "fueron bien recibidas".

El entonces intendente, Mario Díaz, decía que "no entendía qué se le estaba planteando, que el casco y la lancha eran totalmente nuevo", dijo. A su vez, Monzeglio comentó que el exintendente dijo que él estaba haciendo "política" y un "circo mediático".

La Intendencia de Paysandú informó este martes que el intendente Nicolás Olivera ordenó una investigación administrativa por la compra de la lancha, que se encuentra en la bahía del Yacht Club Paysandú.