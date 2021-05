"No lo saquemos más al aire": cruce al aire en ESPN entre Germán Paoloski y Christian Martin

Empezó con la presentación de una entrevista y terminó con una discusión al aire: el conductor argentino Germán Paoloski y el periodista Christian Martin protagonizaron un cruce en vivo durante una de las transmisiones de Sportscenter en ESPN esta semana, que luego continuó en Twitter.

Paoloski anunció a Martin, el cronista de la cadena que ejerce como corresponsal en Inglaterra, para que este presentara una entrevista que había realizado al futbolista argentino Sergio "Kun" Agüero, al respecto del final de su vínculo con el club Manchester City. Sin embargo, Martin tuvo que esperar varios minutos a que terminara una discusión en el piso para comenzar a hablar, lo que lo molestó.

El conductor del programa comenzó el contacto internacional saludándolo con normalidad. "Vamos a ver parte de la nota que tuviste la posibilidad de hacer ayer con el Kun y, como siempre, gracias por estos minutos. ¿Cómo está la temperatura por ahí en Manchester, hace frío?". Y el frío se hizo presente en la respuesta de Martin: “Y por la paciencia de escuchar la opinología y el debate interminable”.

Por su cruce con Christian Martin en #SportsCenterpic.twitter.com/B4IbGqqs5W — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 24, 2021

"Te cantaban por acá que yo estaba esperando. No, a mí no”, continuó Martin, haciendo referencia al micrófono (habitualmente conocido como "cucaracha") con el que los productores se comunican con los conductores.

Paoloski reaccionó y le dijo a Martin: "Si no querés salir no salgas, no pasa nada. Yo no te quiero obligar, pero no podemos hacer lo que vos querés todo el tiempo. Es un programa de televisión". Mientras tanto, el movilero seguía reclamando. "Paciencia. No lo hicieron nunca, al contrario".

Luego de su despedida, Paoloski remató con dureza: “Me gusta el compañerismo que hay al aire, ¿cómo se entiende, ¿no? No lo saquemos más al aire a Christian Martin. Hagamos eso, más fácil”.

La verdad me sorprendió su reacción porque siempre tuvimos una excelente relación! Pero la definición de la rutina no la define el... abz! — German Paoloski (@germanpaoloski) May 24, 2021

La discusión continuó luego, aunque ya más calmada, en Twitter, luego de que el periodista Jorge Rial comentara la situación. Allí, ambos involucrados aplacaron los ánimos y si bien manifestaron la sorpresa por la reacción del otro, pusieron paños fríos al asunto.

“La verdad me sorprendió su reacción porque siempre tuvimos una excelente relación. Pero la definición de la rutina no la define él", comentó Paoloski, mientras que Martin concluyó: "Lo de hoy parece haber sido un malentendido de horarios con la producción. Yo nunca intento armarle el programa a nadie, eso lo hace el productor".

Con Germán somos amigos hace años y tenemos la mejor onda. Lo de hoy parece haber sido un malentendido de horarios con la producción. Yo nunca intento armarle el programa a nadie, eso lo hace el Productor. Abrazo grande @germanpaoloski https://t.co/VE2MG6UNLb — Christian Martin (@askomartin) May 25, 2021

Paoloski, finalmente, habló al aire sobre el cruce este martes y aseguró que fue un enojo momentáneo. “No debió haber pasado al aire. Él pidió disculpas, las acepto. Entiendo que yo tampoco debí responder de esa manera. Pero a veces suceden estas cosas cuando uno está cansado”