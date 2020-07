"No me corresponde evitarlo", dice López Obrador del uso electoral de su visita a Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, restó importancia este lunes al uso electoral que el equipo de Donald Trump, quien aspira a la reelección en Estados Unidos, está haciendo de los discursos que ofreció durante su visita oficial a Washington la semana pasada.

"No corresponde a mí evitarlo. Es una visita. El gobierno estadounidense puede hacer lo que considere, no me afecta, no creo que nos afecte", dijo el mandatario durante su habitual conferencia matutina.

Las cuentas de redes sociales Team Trump y Equipo Trump, acreditadas como cuentas oficiales de la campaña que procura la reelección del mandatario estadounidense, publicaron fragmentos de los discursos de López Obrador en la Casa Blanca donde éste destaca la buena relación entre ambos.

Uno de ellos, donde el mexicano agradece la "comprensión y respeto" que el estadounidense ha brindado a su pueblo, fue utilizado para responder a un mensaje en Twitter de Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia, donde recuerda que Trump calificó de "violadores" a los mexicanos y señala la necesidad de colaborar con el país latinoamericano.

Asimismo, Trump ha destacado la buena amistad con López Obrador en entrevistas posteriores a su visita.

En ese sentido, López Obrador añadió durante su rueda de prensa que "quiero mantener una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos, porque considero que nos conviene a los mexicanos".

Consultado sobre el hecho que Trump haya retomado la construcción de un muro fronterizo entre ambos países como tema de su campaña después de su visita, el mexicano insistió en que ese asunto no fue abordado durante su encuentro.

"Es un tema que no se habló, no está en la agenda nuestra, no vamos nosotros a engancharnos en algo que nos vaya a distanciar", respondió. "La visita fue muy buena para México, muy buena para nuestros paisanos", agregó.

La cita del miércoles pasado en Washington quebró todos los pronósticos pues Trump cambió su retórica antimexicana por una lluvia de elogios y gentilezas con el líder izquierdista del vecino país.

Sin embargo, analistas estiman que los beneficios del "romance" entre ambos líderes serían de muy corto plazo para México.

La visita a Trump constituyó la primera salida al exterior de López Obrador en 18 meses de mandato y su objetivo era la firma del tratado comercial entre su país, Canadá y Estados Unidos, denominado T-MEC.

El periodista y promotor cultural español Antonio Navalón, que reside en México, en un artículo para el El Financiero planteó que el viaje de López Obrador a Estados Unidos significó una suerte de perdón para Trump. Para él, es un error interpretar la visita en términos políticos y sociales. Indispensable, afirma, es verla desde el ángulo económico.

"Pero, más allá de lo comercial, es necesario entender la visita en términos más profundos y bajo una verdad inmutable. No en condiciones religiosas, sino eternas. Con el presidente López Obrador como artífice principal de lo sucedido, el pasado 8 de julio México perdonó a Estados Unidos de Donald Trump", escribió.

Navalón se une a otros intelectuales, como el excanciller Jorge Castañeda y el historiador y editor Enrique Krauze, que advirtieron sobre el uso político del encuentro entre los mandatarios en plena campaña electoral en Estados Unidos y con Trump aspirando a la reelección en un clima de confrontación y además marcado por la profundidad del impacto de la crisis sanitaria.

El economista Macario Schettino, consultado por AFP, ve probable que AMLO, como se le conoce por sus iniciales, acudiera forzado por la insistencia de Trump y los favores que le debe, pues Estados Unidos cubrió el faltante de México tras el recorte de producción petrolera decidido por la OPEP en abril pasado.

"Se sintió obligado a ir y ya una vez que tenía que ir trató de convertir la visita en algo que él también pudiera cosechar en México", consideró Schettino.

Evitar temas álgidos como migración, tráfico de drogas y armas o la construcción del polémico muro fronterizo entre ambos países impulsada por Trump, obedeció a que se buscaron "coincidencias" dejando las disputas fuera", reiteró López Obrador a su regreso a México.

