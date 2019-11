"No nos quieren" y "probritánico": las polémicas declaraciones de Chiche Gelblung sobre Uruguay

El conductor argentino Samuel "Chiche" Gelblung dijo en el programa Polémica en el bar que Uruguay "no es un país", y criticó el trato que reciben los argentinos, además de asegurar que se trata de un país "probritánico". En la versión argentina del ciclo se debatió sobre el balotaje que enfrentó las candidaturas de Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez, como ejemplo de civismo y democracia, considerando la tranquilidad con que la población aceptó la escasa diferencia entre ambos presidenciables.

Ahí Gelblung soltó sus críticas, y se ganó la molestia del periodista de chimentos Luis Ventura y del humorista uruguayo Sebastián Almada, uno de los invitados del programa. El periodista se defendió diciendo que no se refería a la extensión territorial, sino a la cantidad de población, aunque destacó los valores democráticos y la educación de los uruguayos, elogiando también que el país mantiene una línea económica y política a pesar de los cambios de gobierno, algo que, en su opinión, Argentina no tiene.

Cuando los demás panelistas le señalaron que otros países del mundo, desde Holanda hasta Nicaragua, tampoco tienen una gran población, Gelblung cambió el ángulo de su ataque. "No nos quieren", dijo. "Vas por la Interbalnearia y cometés una infracción, si sos uruguayo no te dicen un carajo. Sos argentino y vas en cana". Y destacó más adelante en la discusión la frase del expresidente Jorge Batlle "los argentinos son una manga de ladrones del primero al último", aunque sus colegas le indicaron que podía no ser una opinión representativa.

Además agregó un carácter "probritánico" a Uruguay, y dijo que "no me gustan los probritánicos". Almada contraatacó con un ejemplo de la Guerra de Malvinas, "un avión británico se averió, pidió permiso y bajó en Uruguay. Se le dijo que si, por humanidad, pero que diera vuelta y volviera a Inglaterra. Uruguay nunca apoyó a los británicos, fue neutral, no como Chile", cerró, ganándose el aplauso del estudio.

La conversación derivó en José Artigas, a quién Gelblung destacó como "un gran político, un gran diplomático y un gran prócer", y aseguró que era un "hombre del Río de la Plata", que no compartía postura con sus compatriotas.