“No paro hasta verlo preso”: las denuncias entre presidente de la Junta de Salto y su hermano

El presidente de la Junta Departamental de Salto, Mario Furtado, presentó una denuncia contra su hermano Nino este lunes, quien a su vez lo denunció por la presunta apropiación indebida de 17 vaquillonas que sacó del campo donde ambos tenían un negocio familiar. La Justicia deberá fallar sobre las responsabilidades de la sociedad. Según contó el jerarca a El Observador, no llegaron a un entendimiento y fue en reclamo de animales valuados en US$ 5 mil.

Nino compró el campo en el departamento y Mario se encargó de comprar vacas, ovejas y caballos. Según contó el presidente de la Junta Departamental, el problema comenzó con su reclamo. “En dos años no pude juntar nada de lo mío. Que (paga) hoy, que mañana... siempre a cuentos. Me carneó las ovejas, me marcó las vacas. Abandonó todo y se fue a trabajar a Soriano. Él tendría que haber pagado las ovejas que faltaba y el tema de lana. No tenía plata, fingió un robo y consiguió un testigo de que yo le había robado 17 vaquillonas”, explicó.

“Pienso que él se gastó la plata, se quedó sin plata y me carneó las ovejas. Estuvo a punto de pagar lo que me debía, era un tema que lo resolvía pagando las ovejas y una lana de dos años, no había mucho misterio. Le dije que igual yo desistía de cobrar la plata, que me complete la guía de los animales para llevarlos al veterinario”.

Consultado por El Observador, Nino dijo que no hablará de forma pública hasta que la Justicia falle. “No soy como él, no hablo al pedo. Soy diferente”, se limitó. Es encargado de estancia en Soriano, ambos vivían juntos y tenían una relación “como cualquier hermano”, dijo Mario Furtado. El faltante de 17 vaquillonas del predio efectivamente ocurrió, según confirmó la policía.

El dirigente departamental agregó: “Nunca saqué animales sin permiso, por no pagar una parte de lo que me tenía que pagar, me amenazó con una denuncia. Tengo audios, me dijo: ‘sacá esas vaquillonas, les voy a tocar fuego’. Las encerró en un predio y se fue a Soriano. Un mes después me hizo denuncia en un juzgado para recuperarlas. Tengo todo comprobado que él me las entregó”. Si bien el término técnico es apropiación indebida, Mario asegura que “fingió un robo”.

Consultado sobre si estaría dispuesto a arreglar la situación con su hermano y de esa manera quitar el tema de la órbita judicial fue tajante. "Hay cosas que tocan profundo, cuando uno le ha dado una mano siempre y te quieren encastrar, no doy marcha atrás. No paro hasta verlo preso, que se haga cargo de todo lo que hizo. Porque sino es muy fácil encastrar y después pedir disculpas. Con unas disculpas no alcanza", afirmó.

Apoyo político

Mario Furtado dijo que hay “ordinariez” en la gente porque el tema se “mezcló” con lo político y es un asunto familiar, por el que hay plata de por medio. Desde julio de 2021 integrará el gabinete del intendente Andrés Lima, luego de renunciar a la Junta Departamental. El jefe comunal respaldó -en principio- a Furtado, hasta entonces haya pronunciamiento judicial. “La gente mezcla las cosas, hace de un hecho político, un tema personal”, expresó Mario Furtado, quien presentará además, una denuncia por daños y prejuicios contra algunos medios de comunicación locales que según entiende, lo difamaron.

La Justicia fallará y se aclarará todo, afirmó. Está convencido de que su hermano "inventó una causa que se le cae en dos patadas". Fuentes policiales indicaron que las vaquillonas quedaron en custodia de quien los tenía porque la Fiscalía entendió que no había riesgo.