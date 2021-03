¿Otro marzo de encierro? Seis libros para alivianar los días más tormentosos del 2021

.

Gambito de dama - Walter Tevis

Atrás de uno de los últimos grandes hits de Netflix hay una muy buena novela. La genia del ajedrez Beth Harmon (interpretada en la serie por Anya Taylor-Joy), sus jugadas maestras y su historia que navega entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la guerra fría nacieron en las páginas de esta obra que tiene como autor a Walter Tevis, un hombre cuyas obras han llegado a las pantallas en otras ocasiones. Es, por ejemplo, el autor de El hombre que cayó en la Tierra, cuya adaptación cinematográfica protagonizó David Bowie, así como de El color del dinero, que protagonizaron Paul Newman y Tom Cruise. Tal como la versión de Netflix, Tevis logra que cada partida sea un gran ejercicio de construcción de tensión, y crea una historia atrapante, con una protagonista memorable que oscila siempre al filo de la gloria y la debacle. (Alfaguara, $ 690).

Vida de lago - David james Poissant

En la literatura hay una ecuación que no falla: si hay una casa de veraneo, una familia adulta que se reencuentra, tensiones reprimidas y un hecho que desata la acción, tenemos como resultado el caos intrafamiliar. Pasa en textos de la tradición estadounidense, de la francesa, de la uruguaya, y pasa también en Vida de lago (Edhasa, $890), una novela de David James Poissant que se ha convertido en una de las "protagonistas" de las novedades literarias de los últimos meses. En ella, una pareja de viejos profesores universitarios deciden vender la casa del lago en el que pasaron cada verano junto a su familia y, por eso mismo, deciden despedirla con un fin de semana de descanso. A la casa llegan también sus dos hijos, Michael y Thad, con sus respectivas parejas, y el fin de semana no tardará en convertirse en un gran "pase de factura" entre los miembros de una familia desconectada que, además, deberá lidiar con una muerte sorpresiva que los sacude. Alabado, reseñado y espoleado por un entusiasmo particular que llega desde fuera de fronteras, Vida de lago es un libro para empezar y no soltar.

Arsène Lupin: caballero ladrón - Maurice Leblanc

Cuando el escritor y abogado francés Maurice Leblanc creó a Lupin para un cuento encargado por una revista, seguro no se imaginó que un siglo después, su personaje seguiría siendo la fuente para historias en todos los formatos imaginables. La inspiración detrás de la serie homónima de Netflix que este año tendrá su segunda parte, pero también la base de una serie de animación japonesa, de videojuegos y películas, el origen está en una saga literaria que ahora está disponible en las librerías locales. Lupin, un elegante y seductor ladrón que roba a los ricos, como una especie de Robin Hood del siglo XX, es el protagonista de los nueve relatos que conforman este libro, en el que Leblanc aparece como personaje (es el encargado de contar la historia del criminal), en los que Lupin recorre el mundo desvalijando a los millonarios, y hasta enfrentándose a una versión paródica de un cierto detective inglés bastante conocido. (Roca Bolsillo, $ 430).

La vida tranquila - Marguerite Duras

La experiencia de leer a Marguerite Duras, una de las voces más importantes y representativas de la literatura francesa del siglo XX, siempre es única. Pero hay veces que esa cualidad se realza, y eso pasa con la reedición de La vida tranquila (Mardulce, $690), una novela breve que cuenta con la traducción de la legendaria poeta y narradora argentina Alejandra Pizarnik. Del relato hay que decir que, como siempre, Duras expone la poética de la violencia como nadie, y lo hace a partir del recuento del enfrentamiento a duelo entre su hermano y su tío, un episodio que la marcó. Estigmas familiares, el amor que se enreda y aparece de formas perversas, una voz que se encuentra con su identidad y la prosa exquisita depurada en nuestro idioma por Pizarnik impulsan un texto que, en la obra de una autora tan fantástica como multidisciplinaria, aparece como el gesto primario de un talento absoluto.

Stella - Takis Würger

"En 1922, un juez condenó a Adolf Hitler a tres meses de prisión por alterar el orden público, un arqueólogo inglés descubrió la tumba de Tutankamón, James Joyce publicó el Ulises, el Partido Comunista de Rusia eligió a Iódif Stalin como secretario general y nací yo". Así comienza Stella (Salamandra, $550), una novela de Takis Würger, periodista del semanario alemán Der Spiegel, que sigue los pasos de un joven heredero de una familia llena de dinero e influencias, que en plena segunda guerra mundial se traslada al bullicioso Berlín, en donde conoce a la mujer del título, una seductora cantante que esconde mucho más de lo que a simple vista deja ver. Tomando la figura de Stella Goldschlag como eje, una judía que durante el nazismo se dedicó a entregar a sus pares a la Gestapo —se dice que pudo haber denunciado a más de mil personas—, el autor elabora una ficción que dividió aguas en su país: algunos criticaron la osadía del autor para hacer "una novela rosa" a partir del Holocausto, y otros alabaron su capacidad narrativa. Sea como sea, con Stella pasa lo que siempre pasa con los libros polémicos y no polémicos: el que termina decidiendo, al final, es el lector.

Casi farsante - Pedro Dalton

Aunque es más célebre por su carrera con Buenos Muchachos, desde 2012 Pedro Dalton también integra Chillan las bestias, banda que comparte con un grupo de músicos argentinos. La banda binacional lleva publicados tres discos, el más reciente de ellos Casi farsante, lanzado en 2020. Este cancionero recopila las letras de esos tres álbumes, en una bella edición que viene acompañada por ilustraciones del propio Dalton y un texto que detalla el camino de Chillan las bestias. (Estuario, $ 450)