¿Pleno optimismo? Qué esperan los bancos de inversión de Wall Street para 2021

Los principales bancos de inversión de Wall Street esperan que el mercado americano continúe la tendencia en 2021. No hay estrategas que esperen que el S&P500 caiga en 2021. Los más modestos esperan una suba del 2% mientras que los más optimistas proyectan al S&P 500 en 4.400 puntos, o 18% por encima de los valores actuales.

El S&P 500 se encuentra próximo a finalizar el año con una ganancia del 15% en 12 meses que fueron turbulentos, ya que la pandemia estuvo fuera de todo pronóstico. De esta manera, es la segunda suba anual consecutiva ya que el año pasado había ganado un 28,8%.

Mirando hacia 2021 los estrategas de Wall Street comienzan a proyectar los objetivos del Selectivo S&P 500. Ningún banco de inversión estadounidense espera que el S&P 500 caiga en 2021. En medio de la salida de la crisis económica que generó el coronavirus, las proyecciones de los bancos de inversión para las acciones americanas van desde modestas hacia otras que realmente son muy optimistas.

La aparición de las vacunas permiten proyectar un próximo año mejor, aunque la aparición de cepas más agresivas antes de la vacunación masiva le inyecta algo de nerviosismo al panorama.

Entre los bancos de inversión que mayor optimismo muestran en sus proyecciones se encuentran JP Morgan que espera al S&P 500 alcanzando los 4.400 puntos, o 18% de suba. Por su parte, Goldman Sachs espera que el mercado americano acceda a 4.300 puntos, o 16% por encima de los valores actuales.

El estratega jefe de inversiones, John Stoltzfus del fondo Oppenheimer sostuvo que el lanzamiento exitoso de varias vacunas contra el covid-19 conducirá a "revertir las perturbaciones sociales y económicas provocadas por la pandemia desde el primer trimestre de 2020".

Oppenheimer recomienda sobreponderar a la renta variable estadounidense y favorece una "exposición significativa" a los mercados internacionales desarrollados y emergentes.

Con una visión similar, Alex Tedder, Head and CIO of Global and US Equities de Schroders espera ver una ampliación significativa del mercado en 2021, a la vez que remarcó que las valuaciones de las acciones globales siguen siendo relativamente atractivas, especialmente fuera de EEUU.

“La tecnología aún puede funcionar bien, pero algunas de las áreas no amadas pueden hacerlo aún mejor. No vemos que sea tan simple como comprar los sectores baratos y vender los caros. Entendemos que las acciones a nivel global están razonablemente valoradas y en línea con sus promedios a largo plazo a futuro. Las acciones seguirán teniendo una buena performance en 2021 a medida que se amplíe la recuperación. Sin embargo, vale la pena señalar que después de un período de rendimiento superior de EEUU frente al resto del mundo, las acciones en Wall Street cotizan con una prima frente a su valoración de ganancias, mientras tanto, el resto del mundo cotiza ahora con un descuento sustancial”, explicó.

El banco suizo UBS y su par Credit Suisse esperan que el S&P500 acceda a 4.100 y 4.050 respectivamente, lo cual implica avances del 10% y 9% respectivamente. El banco inglés Barclays pronostica los 4.000 puntos en 2021, subiendo 8% respecto de los valores actuales.

Debajo de los 4.000 puntos como objetivo del S&P 500 se encuentran el banco Citi que espera al mercado en 3.800 puntos (2% de suba), Deustche Bank que ve al índice en 3950 puntos (6,7%) de suba. Finalmente, los bancos Morgan Stanley y Wells Fargo ven al S&P 500 en 3.900 puntos, o un 5,5% de avance.

Para los analistas de Bank of América (Bofa), en 2021 veremos rendimientos más modestos y que de hecho podrían decepcionar a los inversores.

El Comité de Inversión en Investigación del banco espera que el crecimiento económico se recupere en 2021 a medida que las vacunas permitan reaperturas más completas y más rápidas. Sin embargo, el equipo es menos optimista con respecto a los retornos del mercado, pronosticando ganancias "modestas" durante el nuevo año a partir de activos de riesgo e índices amplios.

“La distribución de vacunas y el crecimiento económico saludable podrían no producir los rendimientos del mercado que los inversionistas reclaman para el próximo año", dijeron desde Bank of América en una nota.

Desde el Bofa esperan que el PBI mundial crezca un 5,4% el próximo año, mientras que la economía de Estados Unidos crezca un 2%. Según los objetivos del banco, el S&P 500 aumentará aproximadamente un 5% a 3.800, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentará al 1,5%, según la nota de perspectivas de la firma.

El Cronista-RIPE