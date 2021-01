¿Por qué algunas playas se llenaron de cascarudos el fin de semana?

Hay animales que son típicos del verano, como las aguavivas. También afloran los mosquitos y otros insectos, como algunas especies de escarabajos.

Este verano, debido a la falta de lluvia, en algunas playas de Maldonado y Rocha los turistas notaron una mayor presencia de los conocidos cascarudos o bicho torito, algunos que ya estaban muertos y otros que todavía sobrevivían entre la arena.

La doctora en biología y docente de Entomología de la Facultad de Ciencias Patricia González no puede determinar exactamente de qué especie se trata, pero por las fotos que le enviaron algunos colegas no sería del bicho torito sino de un tipo similar.

La explicación sobre su aparición es que este escarabajo vive en las dunas. "La semana pasada hubo tormentas con vientos fuertes y el agua cubrió las playas en Maldonado. Los escarabajos están en la arena, salen con el agua, se asfixian y quedan en la superficie cuando baja el agua, por eso queda esa franja", explicó la bióloga.

Aclaró que la cantidad que apareció, de acuerdo con lo que se pudo ver en las fotos, es "muy grande", por lo que considera que las condiciones climáticas debido a la escasez de lluvia favorecieron la superviviencia de estos insectos.

"Viven en la arena y si están adaptados a lugar seco, cuanto menos lluvias haya es mejor para ellos. Los adultos emergen en masa, sufren una transformación que se llama metamorfosis a fines de diciembre y enero. Viven un mes, se reproducen y mueren", señaló la experta.

A veces aparecen en la costa atraídos por focos de luz. El viento es otro factor que hace que los escarabajos lleguen a las playas. "Otros años los he visto llegar después de una tormenta, pero no es la misma especie, es similar", sostuvo. De hecho este verano se caracteriza por un incremento en la intensidad del viento, principalmente en la franja costera del sur y del este y en las tardes, lo que puede explicar el fenómeno.

Esta especie no es peligrosa en contacto con los humanos, se alimentan de hojas, flores y polen. Hay otros que no se alimentan y una vez que nacen se reproducen y mueren. "No pican ni muerden. A veces pueden pinchar si uno los pisa porque tienen espinas en las patas, pero no hacen nada", explicó.