¿Por qué el golero uruguayo no juega con el pie?

El Loco Gatti era un excéntrico. Se ponía vincha. Jugaba con el short cortito. Un día, defendiendo el arco de Gimnasia, le tiraron de todo en la cancha de Boca y voló hasta una escoba. El Loco la agarró y se puso a barrer los papelitos que estaban en el área. Pero lo que más volvía loca a la gente era que salía jugando con los pies o eludiendo rivales hasta la mitad de la cancha. En Uruguay tuvo en el Loco Ortiz a un imitador. Jugaba en Wanderers. Melena rubia. Salía eludiendo rivales y el técnico Etchegoyen se volvía loco.

En aquella época, estamos hablando de 1970, eran considerados unos locos de la guerra. Jamás imaginaron convertirse en los adelantados de un puesto que sufrió una visible transformación. En el fútbol moderno o actual cobró una relativa importancia el golero que sabe jugar con los pies.

Lo cierto es que la Comisión Técnica de la Conmebol, integrada por varios entrenadores del continente, elaboró un informe en el cual se revela que América está en el debe “porque el golero sudamericano no juega con los pies. Hay pocos goleros sudamericanos que jueguen con los pies”, según reveló el uruguayo Daniel Bañales.

¿Por qué? “Lo único que a mí se me ocurre es porque no lo entrenan. Porque entrenando se aprende. Tuvimos una muestra muy clara en el Mundial 2014 con el golero alemán y lo beneficioso que es para el equipo que el arquero juegue con los pies”, expresó Bañales a Referí.

Su inquietud fue el disparador para que Referí consultara a distintos especialistas para conocer qué pasa en Uruguay.

La coincidencia es que son pocos los goleros que salen jugando con los pies en Uruguay. Que lo habitual es que la saquen lejos sin tomar riesgos y que se está lejos de lograr lo que se ve en otras partes del mundo.

¿Por qué no salen jugando con los pies los goleros uruguayos? Existe un tema de idiosincrasia. El uruguayo habitualmente no toma riesgos. Y en todo esto influye mucho la línea futbolística del entrenador.

El rol del técnico



El técnico de Wanderers, Román Cuello, pregona justamente que el golero participe del juego.

En charla con Referí aportó que, a su entender, “el golero debe participar porque si el golero juega con los pies y participa de la construcción vos atacás con 11 jugadores y no con 10. El equipo que defiende solo puede defender con 10 jugadores. Utilizando al golero vos tenés una superioridad numérica. Que se adelante no es necesario. Depende cuan arriba te presione el rival. Con rivales que te presionan arriba la superioridad la hace con los defensas centrales, en cambio con los equipos que te esperan con un bloque defensivo más bajo él puede avanzar y si es necesario salir del área”.

El golero de Rampla, Rodrigo Odriozola, reveló a Referí que a su actual entrenador, Rosario Martínez, no le gusta que tome riesgos.

“No le gusta que juegues corto con los zagueros, que el zaguero o el volante la pasen hacia atrás. Quiere un fútbol rápido hacia adelante y la posibilidad de que el golero salga rápido a las espaldas de los laterales y no esperar a que los rivales pueblen el medio la cancha con mucha gente”.

“A los goleros si no les dicen de salir jugando no lo hacen porque viene la pelota y se la sacan de arriba, le pegan como viene. Va en base al entrenador que tenga y hay entrenadores que no quieren se la pasen al golero”, comentó el reconocido entrenador de arqueros Lorenzo Carrabs a Referí.

Carrabs indicó que con el paso de los años cambió la metodología de trabajo. El exgolero, que es dueño justamente de una escuela de entrenamiento, indicó: “Ha cambiado bastante, ahora se le da más importancia al trabajo con los pies. Hoy los entrenadores buscan al arquero que sabe con los pies. Lo más importante de todo es que ataje”.

Carrabs indicó que, desde la prohibición en 1992 de que el golero tome la pelota con las manos en un pase atrás, cambió el entrenamiento.

“Hay que trabajar todo. Hoy de un saque de banda te la dan y no podés agarrarla con la mano, te la pasa un compañero lo mismo, entonces tenés que saber mucho, tener mucha habilidad con los pies”.

El entrenador de goleros dijo que se entrena con el equipo y en forma individual. “Sale jugando con los laterales o zagueros. Y en lo individual se la tiras por atrás, que la domine, que tenga inconvenientes, que le pique la pelota, cosas que le pueden complicar salir con los pies”.

Confianza



Román Cuello, entrenador de Wanderers, dijo que para llevar adelante la idea que pregona, hay que transmitirle confianza al golero para que salga jugando.

“Lo primero es darle todas las herramientas que necesite para saber donde tiene que jugar, los compañeros que se van a mover como receptores de la pelota. Después es introduciéndolo en todos los trabajos que sean de juego con el pie, para que se acostumbre a jugar como un defensa. Y enseñarle porque no vienen con un aprendizaje de aspectos técnicos, recepción, con qué pierna recibir, enseñarle todo eso y por último entender el error como parte del proceso de aprendizaje y cuando se equivoca ver lo que hizo mal y corregirlo. Porque muchas veces el error no es del golero sino de los defensas que no se mueven en el momento cuando lo precisa el golero”.

El golero de Rampla, Odriozola, dijo que en todo esto “la toma de decisión es vital porque con la presión alta salir jugando es provechoso, es una opción más el golero a marcar y eso amplia los espacios y amplia la zona de presión, es más difícil de sacar la pelota”.

Odriozola dijo que se toman riesgos y que eso depende de lo que quiera el entrenador.

“Recuerdo el partido de Peñarol con Fluminense que los brasileños salían del área de ellos con el golero jugando corto con los pies con un zaguero. Intentaron mucho eso que tiene sus ventajas y riesgos. La ventaja es que si superas la primera línea te encontrás con muchos espacio para atacar. Si te la roban tenés al rival metido cerca de tu área. Es un juego estratégico. El City de Guardiola labura mucho en ese sentido”.

La comisión técnica que analizó la Copa América llegó a la conclusión de que el fútbol sudamericano está en el debe porque el golero no juega con los pies. En Uruguay, donde se prefiere no tomar riesgos cerca de las áreas, la grieta es más amplia aún.



Claro que el tema es tan polémico como discutible. Basta con leer a uno de los mejores del mundo como el italiano Gianluigi Buffon que en un nota con Marca de setiembre de 2015 expresó. “La evolución del juego es siempre positiva. Los metas hacemos ahora más cosas y conocemos más el fútbol. Pero le soy claro: no me gustan las exageraciones y veo muchas. Escucho a técnicos decir que sus porteros, primero, deben jugar bien con el pie. ¡Y no, señor! El meta debe parar y saber salir, lo primero. Luego vendrá el juego de pies y el resto. Pero, primero, debe ser bueno bajo palos. Y si no, ¡qué juegue de líbero o de mediocentro, no de portero! Me enerva ese tema”. Un tema da para pensar.

Celso Otero y el cambio del juego con el pie

El entrenador de goleros de la selección, Celso Otero, dijo a Referí que “se produjo un cambio absoluto” en la importancia del juego con los pies del golero. “Antes se valoraba el juego mano-pie, para los saques de media y larga distancia. Ahora se impone la técnica de recepción”.

Otero agregó que se requiere: “juego preciso en corto y una interpretación de la relación seguridad y riesgo con los pies. Todo complementado. Juego corto y de tenencia del balón, juego de media distancia y juego largo para “sacar al equipo” y en casos especiales generar contragolpes con sorpresa y búsqueda de los espacios detrás de la presión del rival”.

El entrenador de goleros de la selección nacional terminó diciendo a Referí que en el puesto se produjo “toda una nueva formulación para el juego con los pies. Ambos pies deben tener la capacidad de jugar con el balón; obviamente que generalmente hay preponderancia de un perfil sobre el otro”, concluyó diciendo el asistente técnico de Oscar Tabárez.

¿En Uruguay el golero sale bien con los pies?

Rodrigo Odriozola

“Estamos lejos”

“Estamos lejos por la escuela de entrenadores, ahora estamos cambiando. Pero históricamente a Uruguay le ha costado incorporar al golero al juego. Es muy difícil acá tener juego de posesión porque las canchas no están buenas, vos hacés eso y te hacen presión”.

Román Cuello

Resistencia

“Creo que en sí esto de que los goleros jueguen con los pies viene relacionado con un estilo de juego, es más de posesión de balón y ataques más combinados y ese estilo en Uruguay tiene bantante resistencias. En Sudamérica ya se utiliza bastante, en Europa está instalado hace 15 años, nosotros estamos en el proceso de aprendizaje”.

Lorenzo Carrabs

Contra Gran Bretaña

“Acá en Uruguay sobre todo eso estamos en deventaja. En Colombia, en Ecuador, ellos de por sí hace mucho años le dan importancia al arquero, en México también. Acá no estamos acostubrados y hay técnicos que no quieren que se le tire la pelota al golero. El golero acá no se utiliza, no juegan, no le tienen confianza”, sentenció Carrabs.