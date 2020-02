¿Por qué explotan los teléfonos móviles? (y qué hacer para prevenirlo)

El argentino Catriel Gómez dormía cuando una explosión lo despertó con un intenso dolor. "Era impresionante lo que me ardía. Me desperté en llamas. Me quedaron ampollas desde las piernas hasta las axilas", dijo el joven de 22 años en una entrevista a un medio local. El pasado 2 de febrero, el móvil del cordobés le explotó en la mano porque se había quedado dormido mientras usaba el dispositivo. El líquido de la batería del Motorola E5 Play se le impregnó en la piel y le causó quemaduras. De todos modos, Gómez quedó fuera de peligro.