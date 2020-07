¿Por qué necesitamos más páginas de Café & Negocios?

Por Daniel Laino

Presidente de Deres y director de Improfit

Más o menos en la misma época que El Observador se decidía a evolucionar de Café y Fax a Café & Negocios, un grupo de empresarios comenzaba a reunirse para promover la Responsabilidad Social Empresaria en Uruguay y daba así origen a Deres. Café & Negocios y Deres están cumpliendo 20 años de promover la conversación de negocios, de iniciativa y de transformación.



Mirada en perspectiva la decisión de El Observador de dejar el Fax y asumir el Negocios parece obvia. El fax iba camino a desaparecer. Sin embargo, recordando el Uruguay de los 2000, decidir hablar de “Negocios” parece tener una intención de desafío y de provocación. En un país como el nuestro, tan afecto lo estatal y tan culturalmente desconfiado de lo privado, no es difícil imaginar la vocación subyacente en la elección del nombre. Todo nombre encierra un pronóstico, o al menos una aspiración, justo es decir que dos décadas después la prédica iniciada ha dado buenos frutos.



Quien tome distancia de la pandemia actual, y se asome por un momento al Uruguay productivo se encontrará hoy con un interesante e intenso ecosistema emprendedor, con eventos que convocan a cientos de personas y foros empresariales que marcan Agenda. Promover la iniciativa y la empresarialidad se ha convertido en política pública más allá del color de los gobiernos.

Debemos celebrar que querer ser emprendedor o empresario ya no es ni tan ajeno, ni genera tanta desconfianza. Es cierto que “empresario” se sigue usando en la crónica policial para describir oscuros personajes de dudosa actividad, pero si un hijo quiere ser emprendedor y no doctor, ya no nos parece tan descabellado.



En estos años también, un gran número de empresas han asumido que hacer buenos negocios va más allá de la línea de resultados para los accionistas. Desde el concepto original de Responsabilidad Social hemos evolucionado a la contribución con el Desarrollo Sostenible. Ya no se trata de lo que hacemos “además” del negocio, sino de cómo lo hacemos, cómo nuestra forma de generar resultados en el triple impacto: en la comunidad, el medioambiente, la sociedad.

No hemos alcanzado la meta aún, pero cada vez son más las empresas que incluyen entre sus resultados contribuir con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tan solo en la Conferencia Deres ODS2019, reunió en noviembre pasado cerca de 1000 representantes de empresas y la sociedad civil para analizar el avance de estos temas en Uruguay.



En las sociedades democráticas, los avances y las transformaciones se producen cuando hay instituciones sólidas, pero especialmente cuando los temas se vuelven parte de las agenda pública y de los intereses de los ciudadanos. Café & Negocios ha sido en este viaje, una lupa y una vidriera sobre el mundo empresarial, haciendo visibles personas, acciones, iniciativas y fracasos, convirtiéndose en un espacio de reconocimiento y valoración de la actividad empresarial.



La visibilidad de las empresas suele asociarse con objetivos comerciales, como si se tratará de un objetivo espurio. Cuando se lo ve así, la mirada queda corta. Son las cosas turbias las que suceden en la opacidad, quien se muestra se expone al juicio de sus clientes y sus conciudadanos. Pocas cosas fortalecen más a las sociedades y a los mercados que la transparencia y el acceso a la información. Y pocas cosas estimulan más el aprendizaje y la transformación que el reconocimiento y los buenos ejemplos.



Por eso precisamos más páginas de Café & Negocios.



Para aumentar los encuentros, estimular las transformaciones, reconocer a quienes se arriesgan por nuevos caminos, a mostrar que lo que es posible y fundamentalmente para permitir que los consumidores puedan premiar a aquellas empresas que optan por comprometerse y transformarse para construir con un futuro mejor para todos.



Gracias equipo de “Café” por todos estos años de camino compartido. Contamos con ustedes, cuentan con nosotros.