¿Problemas para elegir regalos de Navidad? Una solución para cada miembro de la familia

Qué regalar. O qué hacer para no regalar lo mismo que el año pasado. Ninguna pregunta en la historia de la humanidad causó más dolores de cabeza en diciembre, un mes en el que justamente los dolores de cabeza no son lo más bienvenido. Ni los dolores de hígado. Para colmo, los regalos que hay que hacer son miles. Y si no miles, al menos decenas. Son tantos que uno no puede evitar ponerse a pensar en la persona que inventó la tradición, y no precisamente en los términos más amistosos. La lista se amontona, hay que dejar las neuronas y el aguinaldo en el proceso y todo para supuestamente cumplir con lo que corresponde en esta fecha. Bueno, esta última Navidad de la década podría ser un buen momento para rebelarse. Argumentar que el regalo per se pasó de moda y que no representa ninguna clase de afecto. Pero sabemos que nadie va a hacer eso. Ni siquiera quien escribe esta nota. Porque tampoco lo queremos dejar de hacer, porque sabemos que hacer regalos es, en el fondo, un lindo gesto. Estás pensando en alguien más. No pensás lo que te gustaría a vos; te ponés en el lugar del otro para anticiparse a su felicidad. Y ahí es cuando deja de importar la materialidad del regalo y pasa al primer lugar su carácter empático. Regalar es, además de una tradición, un gesto de empatía.