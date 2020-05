¿Qué artículos del proyecto de ley urgente rechaza votar el Partido Independiente?

La presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, está en el centro de la foto. A su derecha, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el senador nacionalista Gustavo Penadés. A su izquierda, el senador colorado Adrián Peña y el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña. "Los miembros de la coalición acordaron votar todos los artículos del proyecto", informó este lunes el sitio web del Parlamento.

Sin embargo, en la conferencia de prensa faltaba el representante de uno de los partidos del oficialismo: el diputado del Partido Independiente, Iván Posada. El legislador dijo que su ausencia no fue una "señal política", sino que rechazó la invitación porque entendía que era una instancia a la que solo debían ir los senadores, dado que el proyecto de ley todavía no pasó a la Cámara de Representantes, la única que su partido integra.

Posada adelantó que hay "una veintena" de artículos que no acompaña. En algunos casos las diferencias tienen que ver con la forma en que quedaron redactados, por lo que su postura podría cambiar, pero otras no pueden ser solucionadas porque no comparte la idea central de la propuesta y rechaza dar su voto.

Parlamento de Uruguay

Este último es el caso de los artículos 4, 11 y 17 del proyecto de ley, todos ellos sobre las normas penales. A partir del cuarto artículo se crea el delito de resistencia al arresto, por el que alguien podrá ser penado con entre seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, y con hasta cuatro años de penitenciaría si en la acción de resistencia al arresto agrediera o atacara a la autoridad pública. El artículo 11 prevé una pena de hasta 18 meses de prisión para quien agravie a la autoridad policial. Y el 17, que se multe o castigue con prisión a quienes agredan a educadores, profesionales de la salud y trabajadores del transporte.

El Partido Independiente tampoco va a votar ningún artículo del capítulo que modifica la Ley de Inclusión Financiera, dijo Posada. Se trata de uno de los temas que generó más diferencias en la interna de los partidos que gobiernan y por ello tuvo varios cambios desde que se presentó el borrador inicial en enero de este año.

Posada reconoció que su visión sobre este tema "es opuesta, ni siquiera distinta" a la que tienen el resto de los socios de la coalición. "Estamos convencidos de que Uruguay es tomador de compromisos internacionales y, como tal, estos cambios pueden arrastrar sanciones. Y seguramente, esas sanciones nos van a afectar en el relacionamiento internacional y el acceso a mercados", argumentó.

A su vez, el diputado del Partido Independiente no comparte la redacción de algunos artículos de la sección dos, que cambiará el actual Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. Es probable que no los vote, aunque podría haber modificaciones a último momento porque este miércoles, en la comisión especial del Senado, se desglosó esta sección para seguir trabajando en la redacción antes de votarla.

De los nueve artículos que contiene este apartado, el legislador no comparte, por ejemplo, cómo quedó redactado el que crea el rótulo de "información secreta". Después de idas y vueltas en torno al tema, la coalición acordó que la nueva categoría solo se reservaría para los datos que provean las agencias de inteligencia de otros países.

Sin embargo, para Posada este pacto no quedó reflejado en la versión final del artículo 128. El mismo establece: "Se considerarán secretos los actos, documentos, registros, actividades y cualquier otro material o insumo de los órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, cuya difusión pueda provocar daño a los acuerdos internacionales de cooperación en materia de inteligencia, al Estado de Derecho, a la independencia del Estado respecto de otros Estados u organismos internacionales y a las relaciones con estos". Según advirtió, el nuevo rótulo se podría usar para clasificar una cantidad más amplia de datos.

La coalición suma 56 bancas en Diputados, por lo que los votos de Posada y Peña, el diputado del Partido de la Gente, no son decisivos para que se apruebe el articulado, aunque sí representa una señal política la votación en bloque de todo el gobierno.

Pese a las diferencias que persisten, Posada destacó que la coordinación entre los cinco partidos fue "muy buena", "cordial" y todos pudieron incorporar sus ideas a la redacción del proyecto de ley urgente.

En este período legislativo, las 99 bancas en la Cámara de Representantes se distribuyen de la siguiente manera: 42 del Frente Amplio, 30 del Partido Nacional, 13 del Partido Colorado, 11 de Cabildo Abierto, 1 del Partido Independiente, 1 del Partido de la Gente y 1 del PERI (Partido Ecologista Radical Intransigente). La distribución de bancas en el Senado es la siguiente: 13 del FA, 10 del PN, 4 del PC y 3 de CA.

El texto pasará a Diputados el 6 de junio. A partir de esa fecha comenzarán a correr los 30 días de los que dispondrá esta cámara para tratar el proyecto de ley.