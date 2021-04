"Que los cadáveres se apilen": la frase que puso a Boris Johnson contra las cuerdas y una investigación sobre su apartamento renovado

"No más cierres (confinamientos) de mierda, dejemos que los cuerpos se apilen por miles", afirmó en octubre pasado el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson durante una reunión, según publica el diario Daily Mail.

El jerarca británico, comprometido por esas declaraciones que ya desmintió pero varios medios aseguraron tener confirmadas, vivió una semana repleta de controversias al ser también acusado por su exasesor Dominic Cummings de financiar con donaciones privadas la renovación de su apartamento oficial.

Entre otras cosas, afirmó que Johnson renovó su apartamento en Downing Street con dinero de donadores del Partido Conservador, lo que el gobierno desmintió categóricamente.

Un vocero del ejecutivo aseguró este martes que, más allá del presupuesto gubernamental atribuido al mantenimiento, las obras -por hasta US$ 277 mil según la prensa- fueron pagadas por Johnson.

Pero no precisó si el dirigente recibió un préstamo, ni si inicialmente se utilizaron fondos del partido, en referencia a informaciones de prensa sobre una contribución de US$ 80 mil de un rico donante que no se habría comunicado a la comisión electoral británica como exige la ley.

Tras evaluar la información que le fue proporcionada por el Partido Conservador, la comisión electoral anunció este miércoles la apertura de una investigación.

"Hay motivos razonables para sospechar que pueden haberse cometido una o más infracciones. Por lo tanto, procederemos con una investigación formal para determinar si es así", afirmó.

El anuncio se produjo minutos antes de la sesión semanal de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes, que Johnson aprovechó para defenderse ante la oposición laborista y negó cualquier infracción.

"Fui yo quien cubrió los gastos (...) y puedo decirles que cumplí plenamente con el código de conducta ministerial", aseguró.

El Partido Conservador sostuvo por su parte, en un comunicado, que "todas las donaciones fueron declaradas de manera transparente y correcta", y prometió "trabajar de manera constructiva" con los investigadores.