¿Qué pasa si tenés un celular Huawei? Guía para usuarios

Luego del giro que tomó el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que te tradujo en primera instancia que Google dejará de dar servicio Android a Huawei si no hay un acercamiento entre gobiernos en el futuro cercano, la empresa china de telecomunicaciones aclaró cuáles son las consecuencias para los usuarios finales de los millones de smartphones de la marca que se usan en todo el mundo.

En sus redes sociales Huawei pidió a sus clientes que no se preocuparan. “Estamos preparados”, comienza diciendo la animación que además explica los siguientes puntos clave para quienes ya tienen un celular de la marca:

Los smartphones y tabletas Huawei que ya fueron vendidos y que actualmente están a la venta o en inventario se podrán usar normalmente y no se verán afectados. Podrán seguir utilizando y actualizando los servicios de Google como la tienda de aplicaciones de Android, Google Play, Gmail, YouTube, etc. Estos dispositivos seguirán recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Google y podrán también actualizar todas las aplicaciones disponibles en Google Play.

En tanto Huawei prepara su sistema operativo propio para principios de 2020, según anunció Richard Yu, presidente de la división Consumidor de la empresa, según dijo el jueves 23 a CNBC. El desarrollo servirá tanto para smartphones como para notebooks, de manera de eventualmente reemplazar Android de Google y Windows de Microsoft, ambas compañías estadounidenses.

El nuevo sistema operativo se lanzará primero en China, dijo Yu e incluirá la tienda de apps de Huawei que ya existe, llamada App Gallery.

“Hoy en día Huawei todavía está comprometido con Microsoft Windows y Google Android. Pero si no los podemos usar, preparemos el plan B para usar nuestro propio SO (sistema operativo”, dijo el ejecutivo. Agregó que la empresa preferiría no tener que implementar su propio sistema y que lo hará solo en caso de que el gobierno de Estados Unidos persista en la prohibición de que compañías de ese país vengan productos o servicios a Huawei.

La empresa china fue incluida en una "lista de entidades" por el Departamento de Comercio de EEUU, lo que supone que las firmas de ese país deban obtener un permiso del gobierno antes de hacer negocios con Huawei. Luego, el departamento le otorgó a Huawei una licencia de 90 días, lo que le permite a Google poner en pausa la suspensión de Android que se anunció esta semana.