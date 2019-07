¿Qué pasó con Tunanny?

Por Analía Pereira

Especial para El Observador

En 2016 Tunanny fue elegida finalista del premio EmprendO que organiza El Observador. La plataforma online para buscar y contratar niñeras está a cargo de Nancy Cappelli. ¿Qué pasó con la empresa? Actualmente hay más de 2.000 niñeras en su base de datos, de las cuales 1.371 ya están evaluadas y listas para ser contratadas.



Cuando fue finalista, el emprendimiento estaba en búsqueda de inversores, pero hasta el día de hoy se sostiene con ingresos propios.

“Preferí seguir lentos y tranquilos pero manteniendo nuestros principios y estándar. Si seguíamos por ese lado teníamos que dejar cosas muy queridas” comentó la fundadora sobre reuniones que mantuvo con un inversor que finalmente no la convenció. Igualmente, no descarta la posibilidad de asociarse con inversores que presenten nuevas ofertas, siempre que estén alineados con los principios de su empresa.



El desafío más grande que enfrentó la empresa, según Cappelli, fue “crecer en un mercado que no está en el mejor momento”. Dijo estar muy satisfecha con el trabajo hecho, que se traduce todos los años en un crecimiento “lento y muy prolijo” de visitas en la plataforma web y contacto entre padres y niñeras.



Considera que continuar la empresa hasta el día de hoy ha sido todo un reto: “seguir manteniéndonos es mucho; yo tengo muchos conocidos emprendedores que ya han tirado la toalla”. El equipo humano que lleva adelante la empresa no ha crecido mucho en tamaño, y es así que sigue siendo “el foco, el fuerte y el corazón de Tunanny”, que en 2018 cumplió 10 años de vida.



Más y nuevos servicios



Para buscar niñeras las madres y padres deben tener un usuario en la web de Tunanny, con el que seleccionan el perfil que desean antes de contactarse. Para buscar trabajo las niñeras también deben tener un usuario en la plataforma, con el que entran en una base de datos, son contactadas para entrevistas y evaluadas antes de estar prontas para ser contratadas.



Además de esos servicios Tunanny tiene nuevas propuestas. Actualmente existe Tunanny Academy, una plataforma de capacitación online, y Tunanny Express, un servicio de niñeras para situaciones puntuales, que se pueden contratar el mismo día que se necesitan.

Solo en 2018 hubo 1.000 personas capacitándose con la empresa, en talleres online y presenciales.



Con una plataforma renovada, desde este año, los servicios de Tunnany se pueden pagar a través de Mercado Pago. La fundadora dijo que esto es parte de una apuesta permanente de cambios que buscan mejorar la empresa. “Nuestro desafío es seguir agregando funcionalidades y optimizar así la plataforma”comentó.



Feedback positivo



Capelli contó que está “encantada” con la respuesta del público, que ha sido mayoritariamente positiva.

“En un momento preguntamos cómo llegaron a Tunnany y la gran mayoría lo hizo por recomendación. Eso es un gran indicador de que la gente está contenta con nuestro servicio” concluyó.