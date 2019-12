¿Qué se estrena en Netflix en enero?

Sex Education: temporada 2

En enero de este año se estrenó la primera entrega de esta comedia británica que sorprendió a propios y extraños, y en enero del 2020 llegará su segunda parte, que continúa las aventuras adolescentes de Ottis, un liceal que gracias a una madre de profesión sexóloga siempre tiene todas las repuestas cuando de sexo se trata, pero que en la intimidad carga con una inexperiencia galopante. Se estrena el 17 de enero.

Drácula

Mark Gattis y Steven Moffat son los creadores de la exitosa serie Sherlock –que también está en Netflix–, que cuenta las aventuras del detective inglés más famoso, y también de esta serie, que con un toque macabro y gótico marca la vuelta del conde Drácula a la pantalla. El personaje y la historia original de Bram Stoker esta vez son encarnados por el actor danés Claes Bang (The square) y por lo que se puede ver en el tráiler, la serie no va a tener problemas en desplegar todas sus armas para causar terror real. No tiene fecha de estreno pero llegará en enero.

Titanes 2

Hace un año, estos superhéroes de DC Comics –con Robin a la cabeza– se ganaron un lugar de privilegio entre los seguidores acérrimos del género. Ahora regresan en una segunda temporada que redobla la apuesta y los enfrenta a uno de los villanos más formidables de ese mundo: Deathstroke. Se estrena el 10 de enero.

Grace y Frankie: temporada 6

Es una de las comedias estrellas de la plataforma y el estreno de su sexta temporada lo confirma. Jane Fonda y Lilly Tomlin son un dúo de peso en el catálogo del servicio y en esta nueva entrega de Grace y Frankie, ambas mujeres seguirán explorando las aventuras y misterios que les depara la tercera edad. Se estrena el 15 de enero.

Ares

Se sabe poco de ella, pero hay algunas pistas que la hacen un estreno atractivo. Primero, es una nueva búsqueda de Netflix roja por seguir produciendo en Europa –Ares llega desde Holanda–, después de las buenas experiencias con sus series nórdicas y Dark, de origen alemán. Segundo, porque combina misterio, thriller, sociedades secretas y una ambientación que bien podría haber salido de Ojos bien cerrados. Se estrena el 17 de enero.

El mundo oculto de Sabrina: temporada 3

El regreso de la bruja Sabrina a la pantalla chica ya es un hecho más que consolidado y ahora desembarca su tercera temporada. Ambientada en el universo de la serie Riverdale y con un enfoque mucho más adolescente, seductor y oscuro, esta serie basada en el cómic homónimo fue una buena vuelta de tuerca para un personaje en desuso. Quienes quieran ponerse al día, lo pueden hacer hasta el 24 de enero, cuando se estrene su tercera entrega.