¿Qué tan fácil se puede perder el control?

Llegar a tener control de nuestras finanzas no es un camino sencillo de recorrer, la mayoría no estamos educados para lograrlo. Ahora, sí llegamos a tener ese control y no lo hacemos por la motivación correcta, es mu fácil perderlo.

Este episodio es la historia de Jorge, una persona de carne y hueso que sigue el podcast desde Chile y que pasó por una aventura super enriquecedora con respecto a las finanzas personales.

Jorge nos cuenta como comenzó de joven siendo un bicho raro con respecto al manejo de su dinero, destacándose con respecto de sus pares y consiguiendo objetivos mucho antes que los demás.

Sin embargo el conseguir esos objetivos hizo que perdiera el rumbo y cayó en el círculo vicios del consumo.

Pero no termina mal la historia, por eso los invito a que escuchen este episodio y lo disfruten tanto como yo lo hice al leer el correo de Jorge.

Muchas gracias por sus 5 estrellas en Itunes, por sus comentarios y me gustas de Ivoox o Youtube por los comentarios en el blog o por escuchar en Spotify! Nos vemos el próximo miércoles con otro episodio que nos ayude a desarrollar nuestra Neurona Financiera