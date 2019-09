"Las mujeres deben creer en sí mismas"

Ximena Costas es jefa de Análisis Funcional de Movistar, una compañía que pertenece al grupo Telefónica. Desde hace 13 años está dentro de la empresa y con el paso del tiempo fue ascendiendo en la compañía, a pesar de que pocas mujeres integran el rubro de la tecnología.

En este Quién es contó cómo fueron sus comienzos, qué espera para su futuro laboral en el corto plazo y cómo fue crecer dentro de la empresa.

¿Cómo es trabajar en Movistar?

Me gusta mucho, porque el ambiente laboral está muy bueno ya que se trabaja con mucho compañerismo y camaradería. Los problemas que surgen siempre se tratan de resolver en equipo y no comenzar directamente a echar culpas. En el sentido del ambiente, las empresas van para este lado y nosotros ya estamos avanzados porque trabajamos en esa lógica desde hace ya bastante tiempo.

¿En qué áreas trabajó además de en la que se desempeña actualmente?

Entré como analista de sistemas, en el área de la tasación y de la interconexión. Luego tuve la oportunidad de ser líder de ese departamento y también encabezar todo lo que tiene con la base de datos. Y desde enero de este año estoy como responsable del área de análisis funcional. Siempre dentro de la parte de sistema, pero en diferentes subáreas.

¿Qué es precisamente lo que hace dentro de la empresa?

Somos la primera cara para hacer un proyecto de sistema. Tenemos reuniones con las distintas áreas para saber cuáles son los requerimientos y necesidades que tienen y ayudarlos. Y luego, pasamos a todo lo que tiene que ver con la ingeniería de software y el diseño. Además también hacemos la gestión con los proveedores de desarrollo porque acá no contamos con un departamento específico para eso.

En su vida laboral, ¿en algún momento sintió que la postergaban o no la dejaban avanzar por ser mujer?

La verdad que no. Nunca, ni siquiera en otras empresas que trabajé. Nunca lo tuve como un parámetro que me fuera a definir algo. Sé que esa realidad existe, incluso porque hay estudios y encuestas que los demuestran. Pero la realidad es que no me ha pasado. Acá en Telefónica, y precisamente Movistar, tengo claro que el salario va de la mano con el desempeño y no tiene nada que ver con el género. En nuestro caso tenemos 44% de mujeres líderes dentro de la empresa. No es el 50% pero estamos bastante bien si se compara con otras compañías, además es un factor muy motivador.

¿Qué le recomendaría a una mujer que recién está empezando?

Si partimos de la base que es profesional de tecnología, lo primero es que las mujeres deben creer en sí mismas. Para que esto pase, obviamente, el entorno ayuda pero en principio siempre depende de una misma. Que busquen el lugar donde se sientan cómoda y que las apasione, ahí creo que está la clave del éxito laboral. En mi caso me gusta mucho lo que hago y eso es lo que termina demostrándose a la hora de trabajar. Además, es muy importante que sigan sus valores y su manera de ser. Si se desvían de eso, no va a ser positivo.

¿Qué objetivos laborales tiene de cara al corto plazo?

Estoy hace poco en este nuevo rol y pretendo afianzarme en él. Y a nivel de empresa estamos con todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles y como estamos dentro de un área de proyecto, estas metodologías vienen bien para los proyectos. En ese sentido es todo un desafío porque estamos yendo más a un relacionamiento transversal y no vertical como venía siendo hasta hace un tiempo. Los equipos en ese marco se tienen que autorregular y empoderar y mi rol ayudar a que eso pase.

¿Qué pesa más hoy en día para crecer dentro de una compañía, la experiencia o la formación?

Sin dudas la formación es importante, pero es algo que siempre continúa. En mi rubro las cosas camban tanto, que siempre tenés que estar formándote. Y la experiencia también es importante, sobre todo porque, en el caso de Movistar, es un negocio con mucho más parámetros que otros, entonces te lleva a tener una experiencia muy rica y dinámica.