¿Quiénes son los booktubers uruguayos?

Por Joaquín Pisa - Especial para Cromo

No generan ingresos como los grandes youtubers, ni cuentan con un número masivo de seguidores. En Uruguay son 40 y tienen una pasión en común: leer. Tanto, que buscan transmitir ese amor en internet. A estos influencers se los conoce como booktubers.

Estos creadores de contenidos se popularizaron primero en Europa, luego en países de habla hispana, como España y México, para luego extenderse a otros destinos de América Latina, como Uruguay.

Cinco booktubers uruguayos, que brindaron una charla en la Fundación Telefónica Movistar en el marco de sus actividades sobre difusión de la cultura digital, cuentan que el mundo de los videos de libros los unió, algunos admiten que no tenían amigos con los que compartieran su pasión y otros que les costaba comunicarse. En general, son aficionados al thriller psicológico.

Una gran autoayuda

Zesu, de 26 años, era fiel creyente de que las películas no representaban de manera correcta a los libros. Para expresar su malestar, creó el canal que lleva su apodo. “Terminé también haciendo reseñas”, agregó.

Su canal ayudó a otros a crear el suyo. Por ejemplo a Gian (20), quien inventó su canal What a Life, bajo la sencilla necesidad de expresarse. “Vi un video de ella y me dije: ‘Tengo que hacer esto’. Puse pausa, creé un canal y arranqué”, contó.

Karu (25) creó su canal Hija de papel y tinta para manejar mejor su ansiedad social y estrés, y para conocer más gente y hacer amigos.

Todos son booktubers desde hace algunos años, pero la verdadera “fundadora” de este formato es Lula. Arrancó con los videos en su canal Universo Lula sin contarle a nadie más que a sus seguidores de Twitter. “No había ninguno en Uruguay. Por un año lo mantuve en secreto, hasta que me animé a hacerlo público cuando participé de un concurso”, contó. Esta estudiante de facultad de 30 años contó que su necesidad de compartir los libros que ella leía fue el motor para arrancar con esta comunidad. En parte también porque no tenía amigos que compartieran su pasión.

¿Cómo lo hacen?

Hacer un video no es tan sencillo como se cree. A Melanie (19) le lleva entre 20 a 24 horas editar cada uno para su canal Melanie Sanz, más o menos como a Paula, del canal Lectora uruguaya, que necesita 16 o más. “No las hago seguidas, pero dividiendo en dos días te lleva ese tiempo”, confesó. Zesu solo necesita cuatro, pero admitió que es por falta de tiempo y que por ello sus videos no tienen tanta preproducción.

Los booktubers uruguayos no obtienen ninguna remuneración por publicidad en YouTube, por lo que por ahora intentan que tampoco cubra mucho más gasto que el tiempo invertido. “Los que no tienen cámara usan el celular, y tratamos de hacer los videos con la luz del día. Si queremos luces y una buena cámara sabemos que va a implicar un gasto pero por ahora no tenemos”, explicó Melanie.

La retribución más gratificante son los libros que les regalan las editoriales para que hagan las reseñas. “Es increíble, ¡tenemos libros gratis! Con eso hacemos las reseñas y, si no nos gustan, los sorteamos”, afirmó Paula. Además, han podido conocer a escritores locales, como Roy Berocay o Cecilia Curbelo, y han dado charlas en la Fundación Movistar, en liceos y en la última feria del libro.

"Yo estaba en el escenario de la feria y tenía a mi viejo enfrente, viendo cómo hablaba de lo que más me apasiona. Ese fue uno de los mejores momentos de mi vida, seguro", recordó Gian.

¿Cómo funciona el mundo del BookTube?

Hay distintos tipos de videos. El más básico y antiguo es la reseña a un libro, o a una película que se basa en un libro. Luego está el que entre la comunidad llaman Book Haul, es un tipo de video donde los protagonistas muestran los textos que las editoriales les entregan, y dicen cuáles son sus expectativas sobre ellos. Los contenidos llamados Wrap Up son resúmenes semanales, y los vlogs muestran el detrás de escena de sus creaciones, o los eventos a los que son invitados, como ferias, o preestrenos de películas. También incluyen episodios de sus vidas privadas, aunque son la excepción.

Según afirmaron los creadores, para hacer un video de booktube primero se elige un libro. Luego se crea un guion, que en lo general busca ser una opinión sin spoilers del texto en cuestión, conformado por el argumento –lo principal del libro– junto a lo que les gusta de él.

Luego montan la escenografía y los más estéticos se maquillan. “Todo a pulmón”, afirma más de uno. Cuando está todo listo, apretan REC para grabar. Al final llega la edición: donde ponen música, efectos y transiciones. El resultado es un video de 3 a 15 minutos de duración.

Cuando el video está terminado, se comienza la difusión por las redes. Actualmente los seis booktubers tienen entre 400 y 1.700 seguidores. Parece poco, pero algunos booktubers afirman que ya los han reconocido por la calle o la facultad. "Estaba por dar un examen, muy nerviosa, y de la nada una persona me dijo: '¿vos hacés videos en YouTube no?' Ahora ando medio escondida por la facultad", dijo entre risas Lula en la charla.