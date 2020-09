Los tiktokers uruguayos dueños de la aplicación en tiempos de cuarentena

El coronavirus encerró a las personas. El aislamiento y la distancia social generan ansiedad y aburrimiento. Más horas dentro de casa, más tiempo libre, más horas en qué ocupar la cabeza.

En este escenario entró a jugar Tik Tok. La aplicación estaba recién salida del horno y empezaba a popularizarse en Uruguay. Poco a poco fue ganando usuarios y se convirtió en la plataforma preferida de los más jóvenes para interactuar. En los meses de mayor confinamiento social funcionó como escape para muchos que buscaban compañía en la pantalla chica.

Retos, recetas, acertijos, lipsync de canciones populares del momento y coreografías se viralizaron en días. Se sumaron famosos, familias, aparecieron los médicos, filmaron a las abuelas. Tik Tok pasó a ser la niña bonita de las redes sociales.

Los voyeuristas scrollearon por horas y dejaron pasar allí el tiempo; fue una compañía, sobre todo por las noches. Para los que se animaron a probar contenido, se convirtió en una vidriera donde los más creativos fueron hábiles en destacarse en un mar de contenido repetido. Y el algoritmo los puso en boga.

¿Qué es lo que atrae de la aplicación? ¿Cómo es pensar un contenido para esta red? ¿Por qué se puede volver adictiva? Jóvenes uruguayos que acumulan miles de seguidores cuentan sus experiencias.

Las oportunidades del encierro

La isla del drama fue uno de hijos de la pandemia. Detrás del perfil están Melanie Mazuranczyn (20) y Gervasio Muiño (17). Al comienzo hicieron algunos videos y los subieron en la cuenta personal de Melanie. El crecimiento de las visualizaciones los empujó a pensar en una cuenta única para los dos y probaron suerte. Una amiga les sugirió el nombre –por lo dramáticos que son-, hicieron una encuesta con sus amigos y resultó ganador.

El contenido de este dúo sin dudas resalta en el exagerado número de videos que se publican por día. Conjugan humor y nostalgia en recreaciones de viejas y populares publicidades -sobre todo de juguetes para niños-, esas que todos conocen. Con pocos elementos se disfrazan, interpretan el audio y parodian, hasta hacen la mímica de la locución. El resultado es un contenido con frescura que contagia la risa y evoca recuerdos de las publicidades peculiares de años atrás.

Juliana maquillaje artístico fue su primer video que se hizo viral y es por el que la mayoría de gente los reconoce. Antes de este viral habían subido otro con poca repercusión. Una madrugada postearon la recreación de la publicidad de Juliana decora tu pelo, una valija de maquillaje para niñas. Al otro día se despertaron con miles de reproducciones y dos mil seguidores nuevos. A partir de ahí reconocen que se viralizan la mayoría de sus publicaciones.

Las hermanas gemelas Pía y Belén Gómez (18) también innovaron en la red a partir de la cuarentena. En marzo publicaron sus primeros videos, cada una en su cuenta personal hasta que compartieron un video contando una anécdota de cuando se intercambiaron de clase para hacer una prueba en el liceo. Los pocos seguidores que tenían se multiplicaron. Ese fue el disparador para cambiar a una cuenta conjunta. Desde ese día comenzaron a subir diariamente, para el mes de mayo ya habían llegado a los 100 mil.

En sus videos recrean audios que encuentran en la plataforma: canciones, conversaciones y desafíos con los que aprovechan a jugar con su parecido físico. Se dedican mucho a responder preguntas que les hacen sus seguidores y contar anécdotas, aunque las hermanas confiesan que les divierte más actuar audios.

A la cantante Micky Cohen la plataforma le generó trabajo. Recién había llegado del exterior, tenía mucho tiempo libre y su manager le recomendó crearse un perfil porque era una red donde podía expandir su audiencia. Como le pareció que todos estaban haciendo lo mismo, se perfiló para hacer contenido original. Empezó con videos de comedia que en un mes le atrajeron 10 mil seguidores.

Tras una lluvia de ideas de contenido surgió una idea nueva: transformaciones con maquillaje. Con un poco de pelo artificial y mucho maquillaje se convirtió en Moria Casán y explotó. El video logró casi cuatro millones de vistas. Descubrió un nicho y no paró de crear distintos personajes. celebridades argentinas y uruguayas, para que la gente asociara más. En dos meses sumó 200 mil personas más.

Ese crecimiento exponencial le sirvió para adoptar una rutina de filmar y subir una transformación por día; cada video le exigía entre dos o tres horas. La rápida audiencia que cultivó llamó la atención de algunos amigos a quienes empezó a asesorar y ayudar con sus contenidos. La gestión tuvo éxito y se tradujo en seguidores y ventas y esa fue la chispa que originó la agencia de Micky. En The Producers asesoran a influencers y emprendedores, gestionan sus redes sociales, crean contenidos, filman, sacan fotos y planifican mes a mes. El nuevo proyecto se tradujo también en la apertura de una oficina en Punta del Este.

Fábrica de contenido

Franco Citera se define como músico y vive del contenido. A diferencia de los tiktokers anteriores su primer video lo publicó en octubre de 2019, previo a la pandemia. Un amigo le recomendó Tiktok para experimentar con nuevos formatos. le pareció algo novedoso y decidió probarlo. “Mi hogar es la música, pero nunca pude olvidarme de la compañía visual. Es una linda combinación para poder expresar lo que siento”, cuenta.

Por esos meses había compuesto una canción titulada Todo lo que quieras hacer hoy, que habla “sobre esas cosas que uno a veces se cancela en el cerebro porque quizás ya otros lo hicieron o por pensar que ya todo se hizo”. Esa barrera de la que habla fue la que saltó para crearse un usuario en Tik Tok, plataforma en la que vio una oportunidad para demostrar que se pueden hacer cosas si uno lo quiere realmente.

“Fue una sorpresa, sin duda. Yo empecé haciendo un video sobre un sándwich y a la gente le gustó, el numerito empezó a subir y vi que tenía 500 reproducciones y dije wow, ¿qué está pasando, ¿qué es esto?"

No se puede dudar que sus videos llaman la atención dentro de los miles y miles de videos de recetas, bailes y challenges. Franco tiene personalidad propia. Sus videos tienen una estética particular (que recuerda a cierto contenido del humorista argentino Alfredo Casero y a los viejos videos de MTV), tienen música original, animaciones y como afirma él “no tienen conservantes”. ¿A qué se refiere el músico? “Es lo más honesto e instantáneo que pueda hacer", explica. Entre tanta publicidad engañosa, atropello de contenido superficial, prefiere mirarse a sí mismo y crear un contenido espontáneo y sincero. Sin falsas pretensiones. Por todo esto cree que su contenido atrae a la gente, aunque algunos le comenten que sus videos no tengan sentido.

El músico ya realizaba videos y animaciones, para él no cambió mucho la manera de pensar un contenido para la nueva aplicación. Primero crea la música y luego aparece lo visual, aunque puede cambiar la fórmula si el video le exige algo extra. Desde octubre de 2019 subió al menos dos tiktoks por semana y cada uno lo realizó en el mismo día de la subida. En promedio el proceso le lleva tres horas.

La isla del drama suele planear el contenido, aunque otras veces suben videos con partes más espontáneas que van surgiendo y que consideran que aporta mucho.

El proceso de las mellizas también lleva su tiempo. Durante el día van guardando material y en la noche eligen varios para hacer. Acuerdan una hora para grabar, se maquillan y se visten parecido. Después de probar voces del lipsync lo practican hasta que quede actuado lo más natural posible. Los guardan en borradores y en el correr de los días van subiendo en las horas de mayor demanda.

El arte del video viral

Como en toda plataforma hay videos que se viralizan y otros a los que el algoritmo mucho no quiere. A veces se dedica mucho tiempo en determinado contenido creyendo que puede funcionar y resulta un fracaso. Y hay publicaciones más espontáneas, menos producidas que se viralizan sin explicación. ¿Qué hace que un video sea viral en TikTok? ¿Existe una fórmula?

Melanie y Gervasio opinan que el contenido que funciona dentro de la aplicación depende del creador y el público que este tenga. Para las gemelas más allá de sumarse a los videos del momento o a los challenges, el contenido original es el que puede lograr más visualizaciones. Consideran que la gente quiere ver cosas nuevas, divertidas y sobre todo originales, no el mismo baile siempre. Al ser gemelas, su contenido divierte y sorprende, e incluso sus seguidores intentan adivinar quién es quién. Y ese también es uno de los motivos por los que se entretienen.

Todos coinciden en que no existe la clave del éxito, pero si recomiendan diferentes estrategias para ayudar a hacer videos más profesionales y amigables para la audiencia.

Buena iluminación, elegir los fondos, crear contenido original y una cuota de suerte, aconsejan Melanie y Gervasio. En cuanto al contenido original Micky coincide: “A nadie le gusta ver todo el tiempo lo mismo”. Además, resalta la calidad del video: “Tampoco gusta ver un video oscuro y pixelado”. Los videos se extienden entre 15 segundos y un minuto, la clave es lograr que se mire hasta el final y que lo vuelvan a reproducir, por eso Micky recomienda estructurarlos y buscar que sean entretenidos.

Las hermanas opinan que dos de las claves son la espontaneidad y la actitud. Ayuda mucho soltarse para actuar, contestar preguntas, mensajes y vincularse con los seguidores.

La canción Dame Bola de Sonido de la Costa fue compartida por un influcencer español y se viralizó. Hoy supera las 600 mil visualizaciones y se generaron mas de 500 mil videos a partir del audio original.

Seguidos y seguidores

Si bien todos tienen sus respetadas audiencias, los comentarios negativos siempre aparecen. Franco que no ha recibido muchos, prefiere no leerlos. “Lo mejor es no tomárselo en serio, nadie tiene la respuesta”, afirma. Aunque a la hora de hacer un contenido termina influyendo porque su contenido "es honesto", dice el músico que se siente bastante expuesto. “Pero es una linda exposición porque soy libre de hacer lo que quiera. no me gustaría ser expuesto si yo tuviera que andar mostrando mi vida privada, para eso tengo otros métodos, las canciones”, agrega.

Todos tienen grandes audiencias y los seis coinciden en que sus seguidores son fieles y siempre comentan las publicaciones. En el caso del dúo de Melanie y Gervasio hasta los han reconocido varias veces en la calle. Aún no caen en la realidad de lo que les está pasando, pero siempre reciben "mucho amor", confiesan.

"Ya tenia una audiencia en Instagram, pero nada que ver con mi audiencia de Tik Tok”, reconoce Micky que ahora tiene un público mucho más joven y más femenino.

La audiencia de las hermanas es bastante variada en edades y nacionalidades. Reciben mensajes de chicas pidiéndoles saludos, madres de gemelos pidiendo consejos sobre la crianza de los hijos, hasta las han reconocido en la calle en algunas ocasiones, algo a lo que aún no se acosumbran. Tampoco se sienten referentes de nadie, aunque lo sean para muchas jóvenes que las siguen, que les escriben que quieren ser como ellas, que son su ejemplo a seguir. Con este tipo de mensaje son los que se sienten presionadas y hasta sienten miedo de mostrar una mala imagen.

Melanie y Gervasio tampoco se sienten referentes y afirman que siguen con sus rutinas, pero confiesan que cuando caen en la realidad si sienten un poco de presión. Y cuentan con la suerte de que la mayoría de los mensajes que reciben son positivos.

El fin del confinamiento

Cuando se retomó la actividad en el país, de a poco se retomó el trabajo presencial y adiós al teletrabajo. Si bien la mayoría descubrió TikTok en la pandemia, tanto Micky como las hermanas consideran que hay una baja en la actividad de la aplicación. “Se nota cómo bajaron las visualizaciones desde que comenzamos con nuestras viejas rutinas. La cantidad de gente que está en la aplicación no es la misma, no recibimos los mismos comentarios e intenciones como antes” opina Pía sobre el cambio que transitan.

Con la cuarentena se potenció la red. La imposibilidad de salir de las casas llevó a que muchos buscaran un entretenimiento para pasar el tiempo. Y el tiempo libre disponible fue una fuente para pensar videos. “Seguramente, si todo esto no hubiera pasado nunca hubiéramos descargado Tik Tok”, confiesa Pía.

Sin dudas, TikTok movió el tablero de las redes sociales. El presidente de EEUU Donald Tump declaró que iba a prohibir la aplicación en el país y la red social de fotos, Instagram, le salió a competir con Reels, una herramienta similar.

La popularidad de TikTok la determinarán los algoritmos. Estos jóvenes recién arrancan y tienen fichas para largo rato.

PERFILES TIKTOKEROS

Micky Cohen

Nombre de usuario: @mickyycohen

Cantidad de seguidores: 233.700

Tipo de contenido: Transformaciones de personajes con maquillaje.

Video más visto: La transformación a Moria Casán con 3,7 millones de visualizaciones.

Franco Citera

Nombre de usuario: @francocitera

Cantidad de seguidores: 72.900

Tipo de contenido: animaciones con música original

Video más visto: Yo no quiero estudiar ni trabajar con 497.500 visualizaciones

Pía y Belén Gomez

Nombre de usuario: @melliis7

Cantidad de seguidores: 252.900

Tipo de contenido: recreación de audios jugando con la similitud de su parecido físico y contar anécdotas sobre ser hermanas gemelas

Video más visto: Un dúo con @thecastillotwins en el que hacen el lipsync de la canción Tusa de Karol G con 932.400 visualizaciones

Melanie Mazuranczyn y Gervasio Muiño

Nombre de usuario: @laisladeldrama

Cantidad de seguidores: 457.000

Tipo de contenido: Recreación de publicidades viejas y bailes

Video más visto: Lypsync y recreación de la canción Ardillas por doquier de la serie de dibujitos Phineas y Ferb con 1,6 millones