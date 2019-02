Despacito sigue invicto: los videos más vistos de YouTube

La canción Despacito del puertorriqueño Luis Fonsi batió un nuevo récord en YouTube superando los 6.000 millones de visitas y afianzándose como el video más visto en la red social, anunció hoy la filial de Google.

El clip, que salió en enero de 2017, es además el que más rápidamente alcanzó los 2.000 millones de visitas, en 155 días, los 3.000 millones (204 días) y los 4.000 millones (272 días).

En segundo lugar, le sigue de lejos Shape of you, de Ed Sheeran, con 4.090 millones de visitas. El tercer puesto lo ocupa See you again, la canción del rapero Wiz Khalifa y el cantante Charlie Puth que fue parte de la banda sonora de la película Rápidos y Furiosos 7, que acumula 4.022 millones de reproducciones.

En cuanto a Gangnam Style, del surcoreano Psy, primer videoclip en franquear el techo de 2.000 millones de visitas, se encuentra actualmente en 6º lugar, con 3.300 millones. Por encima están el episodio de la serie de dibujos animados Masha y el Oso llamado Receta para el desastre (3.490 millones) y la canción Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars, con 3.480 millones.

La lista de videos más vistos en Youtube se compone en su mayoría de clips de canciones; de los 30 videos con más reproducciones, solo dos no pertenecen a esa categoría: el mencionado episodio del dibujo animado ruso y un video llamado Wheels on the bus, un recopilatorio de melodías infantiles de 54 minutos del canal Little Baby Bum.

El logro de la canción de Fonsi fue el pico máximo de una notoria tendencia de los últimos años, en los que los videos más reproducidos en la plataforma propiedad de Google fueron en su mayoría de canciones latinas, con las excepciones de Ed Sheeran que colocó dos de los cinco videos más vistos de 2017, y la banda Maroon 5, que tuvo el más visto de 2018 con su tema Girl Like You.

Fuente: con base en AFP