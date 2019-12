“Se empieza a mirar las habilidades blandas en la selección de personal”

La tecnología transformó la forma de buscar y ofrecer trabajo. Para el director de BuscoJobs, Marcos Aguiar, los procesos han cambiado tanto que ya es casi imposible hablar de cómo era antes de la creación de portales como el que dirige. Aguiar también está al frente de Equipos Consultores, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica y magíster por la Universidad de Montevideo.

BuscoJobs es una empresa uruguaya que creció de forma muy rápida. A los dos años de estar funcionando ya se trabajaba en la región y en el mundo. Hoy está presente en 34 países en los cinco continentes. En Uruguay cuenta con 650 mil currículums, lo que corresponde al 20% de la población activa. Su objetivo es facilitar el contacto entre las personas que buscan empleo y las empresas que necesitan empleados. La idea de BuscoJobs es seguir mejorando ese nexo: para el próximo año proyecta generar segmentos específicos para tres poblaciones: primer empleo, discapacidad y personas de rango mayor de edad que han perdido su trabajo.



¿Cómo se creó BuscoJobs?

La fundamos en 2007 con Joan Díaz, quien es el director ejecutivo y está en el día a día. Manejabamos la idea de desarrollar un programa para venderle a las empresas, y que utilizaran en sus procesos de selección laboral, pero no pudimos vender ninguno. Ahí fue que decidimos abrir la marca propia, con un modelo vertical que sirva para todos.

El primer desarrollo fue para el Ministerio de Trabajo: le hicimos un portal, que se llama “Uruguay Activo”. Después hicimos uno parecido para CUTI, ahí se los ofrecimos a otros, y como no tuvimos suerte, lanzamos BuscoJobs. En 2009 ya nos comenzó a ir bien, así que abrimos la primera ola de expansión a otros mercados, que fue desde México al sur. Ahora estamos ya desde hace años en en una segunda ola, donde nos expandimos a países de otros continentes. continentes.



¿Cómo ha sido el proceso de expansión?

Lo que se hace es buscar toda la oferta de empleo que hay disponible en ese país y la centralizamos. Esa es la forma de abrir nuevos destinos. También generamos alianzas y acuerdos con otros, como es el caso de Linkedin.

En Uruguay, cuando comenzamos a trabajar, lo que hicimos fue buscar los candidatos en simultáneo a la oferta de empleo, porque uno no funciona sin la otra y lo tenés que hacer al mismo tiempo.

Diego Battiste

Antes las empresas si fijaban en las habilidades duras, es decir, en el currículum, en la formación. Pero ahora comienzan a mirar también las competencias blandas a la hora de seleccionar.Hoy las herramientas te permiten ir al detalle en la búsqueda, eso era algo que no pasaba. Los tiempos que se manejan han cambiado: un proceso de selección que te podía llevar semanas, ahora al otro día de publicar la oferta ya tenés candidatos.En BuscoJobs hoy tenemos controles que le dicen al candidato que no cumple los requisitos, pero igual se puede postular aunque es muy poco probable que lo llamen. La empresa tiene un rating de los candidatos que se presentan, donde ve quienes son los que más se acercan a al perfil que busca. Pero además nosotros le realizamos recomendaciones, le decimos que hay candidatos que cumplen con los requisitos que pide su oferta de trabajo.

¿Cómo observa el mercado laboral uruguayo hoy?

Estamos en una situación recesiva; la demanda de empleo ha bajado. En los años de una buena economía en Uruguay, tenías una demanda de 6.000 puestos por mes y hoy no llegas a 3.000. Esto hace que tengas más oferta,más gente buscando trabajo. Del lado de la empresa simplifica, pero del lado de la persona, obviamente que no: le cuesta más conseguir trabajo.



¿En qué están pensando para 2020?

En abrir subdivisiones dentro del portal para algunos segmentos que tienen dificultades de acceder a un empleo; que estén allí todas las ofertas. Una subdivisión sería “primer empleo”. Los jóvenes tiene serios problemas para conseguir empleo y tienen peores condiciones de trabajo, en términos de informalidad, salario, horas, de todo. Después tenés las personas que perdieron el empleo con edades avanzadas y les cuesta integrarse, y también vamos a hacer una división para ese perfil. Y después vamos a abrir una sub área para las personas que tienen alguna discapacidad. Tenemos un acuerdo con una ONG para poder hacer todo el acompañamiento. Porque está la ley, pero no hay en Uruguay un lugar donde puedas buscar en específico.

Nos llamaron de la Organización Internacional del Trabajo para formar parte de un proyecto que estudiará las habilidades que un país tiene y las habilidades que demanda. Nos vamos a estar sumando a este proyecto que es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en la que están todos los países que la integran. La idea es medir qué es lo que el país demanda y qué es lo que tiene. Eso te permite definir política pública, saber en donde hay que formar o qué tipo de actividades generar para la oferta. Hoy en Uruguay no hay datos en ese sentido. l