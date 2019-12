“Será una temporada difícil, pero estamos preparados”

McDonald´s ha sido su único lugar de trabajo. Ricardo Méndez (46), comenzó en la compañía como crew cuando tenía 18 años de edad, y hoy 28 años después sigue allí pero como gerente general. “Empecé a trabajar por el verano, como muchos jóvenes, y el verano se me hizo eterno”, dijo sonriente.

Pasó por distintos cargos: encargado, asistente de gerente, gerente de locales, supervisor de Operaciones, gerente de Operaciones. En 2005 fue trasladado a Buenos Aires, donde se desempeñó como gerente de Operaciones hasta 2007 cuando regresó a Uruguay como gerente general hasta 2013. En ese año hizo una nueva incursión en Argentina, también como gerente general, y regresó nuevamente en 2017. “Me gustan los desafíos, estoy dispuesto a moverme”, comentó.



Señala que el 99% de los supervisores, gerentes de Restaurante y de Operaciones de McDonald´s empezaron como crews y fueron ascendiendo. “McDonald´s es mi vida. A lo largo de mi trayectoria en esta compañía formé mi familia, hice amigos, progresé. Es mi segunda casa”, agregó Méndez.



En Uruguay, la operación fue establecida precisamente hace 28 años. Hoy cuenta con 30 locales y 2.500 empleados.

Méndez es licenciado en Administración de la Universidad ORT, con formación en gerencia, marketing y desarrollo de real state en la Universidad McDonald´s.



¿Cómo les fue en 2019?

Las ventas no aumentaron en relación al año pasado. Estamos creciendo al ritmo de la inflación, no más. Pero el volumen de clientes sí lo hemos mantenido y hasta ha crecido un poco. Recibimos alrededor de 1 millón de visitas mensuales.



¿Cómo se preparan para esta temporada de verano que no se proyecta auspiciosa?

Será difícil con las medidas que ha tomado Argentina del impuesto al uso de las tarjetas en el exterior. Eso nos pone en desventaja. Por eso hacemos propuestas más atractivas para mantener el negocio. Por ejemplo, tenemos una plataforma digital con promociones y nuevas propuestas de menús. Hace dos meses lanzamos el Combo APP del día, donde el consumidor encuentra un menú distinto diariamente por $ 209. Unos 120.000 clientes utilizan esa plataforma.

También renovamos la línea premium Signature, con la nueva Mushroom Deluxe, y ampliamos la plataforma de postres con una alianza con Kit Kat. Con ese tipo de propuestas nos está yendo bien.

¿Cómo les va con el reciente local de Paso Molino?

Fue la única apertura en 2019 y nos va muy bien. Para el segundo semestre de 2020 tenemos proyectados dos nuevos locales en Montevideo.



Este año renovaron locales...

... los de Montevideo Shopping, Portones, Nuevo Centro, Punta Shopping y el del aeropuerto. La corporación tiene seis paquetes de decoración (en mobiliario, cielo raso, tabiques de madera, pisos, etc.) y distintas experiencias digitales. Los arquitectos locales tienen bastante libertad de elegir de entre esas opciones, según cada locación. Las aperturas y redecoraciones para 2019 y 2020 ascienden a US$ 10 millones. Esta fase de inversión comenzó en Brasil, siguió en Argentina, Uruguay y ahora se está extendiendo a Chile, Perú y Ecuador.



¿Qué es la experiencia de futuro a la que suelen referirse?

Es la experiencia digital que estamos ofreciendo en nuestros locales desde 2018. Los clientes pueden hacer autogestiones de sus pedidos en las pantallas, no solo comprar en las cajas. La meta es seguir con la digitalización.

Otra experiencia digital es que los niños ahora tienen acceso a tablets con juegos interactivos en varios locales.

En la cultura de servicio. La llamamos “cool-tura” y hemos mejorado mucho la formación del personal en ese aspecto.Desde hace más de siete años no tenemos termopol y hemos estado trabajando fuerte en la reducción del plástico. Desde 2018 solo entregamos sorbetes cuando el cliente lo solicita; esto nos ha representado un ahorro de dos toneladas de plástico en 2019.Para 2025 nos hemos propuesto llegar al packaging reciclable. Ya hicimos tests de nuevas tapas de embalajes de ensaladas en cartón reciclables, que pronto lanzaremos.También clasificamos residuos; nuestros locales funcionan con luz led y calentamos el agua con paneles solares.

¿Cuentan con nuevos proyectos en ese frente?

Sí, tenemos el “Proyecto Natal”, que consiste en recoger el agua que producen los aires acondicionado por condensación, para reutilizarla como riego para los jardines. Queremos implementarlo en Uruguay.

Este año, al igual que otros anteriores, fueron reconocidos como uno de los mejores lugares para trabajar por “Great Place to Work”, ¿qué se valoró?

Quedamos en el segundo lugar del ranking y tenemos el mérito de ser la única compañía que ha permanecido con algún puesto del top ten desde que Great Place to Work comenzó a operar en Uruguay en el año 2005.

Lo que más valoran los colaboradores de esta empresa es la camaradería, el trabajo en equipo y el aprendizaje.



¿Qué piensa de las hamburguesas vegetarianas?

En McDonald´s Canadá y España se están llevando a cabo pruebas pilotos de hamburguesas vegetarianas, con garbanzos, lentejas o remolachas. Estaremos atentos a cómo evoluciona el tema y a la reacción del consumidor.



¿Lo que sigue en su carrera es un cargo regional?

Tal vez, quién sabe. Cuando la compañía me propone desafíos, los tomo.