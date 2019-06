“Si no nos adaptamos vamos a dejar de existir”

Por Analía Pereira

Invitada a Buenos Aires

Es responsable de la dirección de recursos humanos de Mc Donald’s en Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Ecuador, lo que implica más de 90 mil puestos de trabajo. El 87% de quienes ocupan esos puestos no supera los 24 años de edad.

Hace 23 años que Patricio Nobili forma parte de la compañía y dice estar convencido de que esta generación es mejor que la suya: “manifiestan todo lo que piensan, son más responsables socialmente, más colaborativos y pelean por lo que quieren”.



En el marco del evento “Trabajo: cómo ganar la batalla del futuro”, organizado por el diario La Nación, habló de cómo es trabajar con jóvenes y cómo ellos están cambiando las reglas de juego del mercado laboral.



¿Qué filtros usa Mc Donald’s al momento de elegir a un trabajador?



Somos la puerta de entrada al mercado laboral, por eso no buscamos experiencia. Buscamos gente que tenga ganas de aprender y desarrollarse para seguir trabajando en la compañía. Hoy en Uruguay el 100% de quienes administran los locales comenzaron años atrás en las cocinas o el comedor, y eso es una motivación porque ven que pueden llegar a más.



¿Cambió la forma de pedir trabajo en la compañía?



Actualmente estamos desarrollando un CV video. En la web de Mc Donald’s tenemos una plataforma con una guía, donde se puede grabar un video para presentarse. Claramente es una forma diferente de comunicarse que generaciones anteriores. Los jóvenes se muestran como son, cuentan qué les gusta y cuáles son sus pasiones. Hemos trabajado mucho en adaptar el proceso de selección a las nuevas generaciones.

¿Qué cultura de trabajo tiene Mc Donald’s?



Estamos en medio de una transformación cultural que busca generar buenos momentos para los clientes mientras sos vos mismo. La compañía se dio cuenta hace unos años que había procesos que cambiar. Somos muy rígidos en términos de elaboración de productos, porque el Big Mac que consumís en Montevideo tiene que ser el mismo que podes consumir en cualquier otro local de Latinoamérica. Eso se puede generar con proceso establecidos, pero trasladábamos esa rigidez en los procesos de cara al cliente y eso fue cambiando.

Hoy somos mucho mas flexibles en cómo atender a los clientes y dejamos que los jóvenes los aborden de la manera que se sientan mas cómodos.



¿Es difícil trabajar con jóvenes?



Ellos no pretenden nada complejo. Te dicen ‘quiero tener un para qué, un propósito’. Pretenden desarrollarse en menor tiempo que las generaciones anteriores y eso genera un mayor desafío en las organizaciones. Porque hay que saber cómo hacer para incorporar habilidades en menos tiempo. Todo tiene que ser ya, pero es un privilegio trabajar con jóvenes.

En 2025 el 80% de la fuerza laboral será de esta generación y no nos va a quedar otra que adaptarnos a este nuevo escenario, sino vamos a dejar de existir.



Sin duda lo que más valoran hoy los jóvenes es poder combinar el trabajo con otras actividades, y también tener interacción con personas de su misma edad. Todos pertenecen a su misma generación y años atrás realizaron las tareas que hoy ellos hacen, de cierta manera se ven reflejados y ven la posibilidad de seguir creciendo.



¿De qué manera están formando a esos próximos líderes?



Tenemos un departamento de desarrollo, entrenamiento y capacitación que busca entender cuál es el mejor canal para formar a las siguientes generaciones. Estamos constantemente probando cosas nuevas sin perder el contacto hombro a hombro. Si bien la tecnología está incorporada, cuando preguntas lo que más valoran los jóvenes es la enseñanza de una persona. Contrario a lo que se hubiera pensado, que con tutoriales de Youtube ya bastaba, lo que importa es cómo transmitís.



Sobre la batalla del futuro...



...Yo no hablaría de batalla del futuro, más que unos contra otros creo que tenemos que estar todos del mismo lado: las empresas privadas, las empresas públicas, el estado, las ongs y los sindicatos. Tenemos que trabajar en conjunto para entender cuáles son las problemáticas del empleo y generar cada vez más puestos de trabajo para que las nuevas generaciones se desarrollen. En un futuro vamos a necesitar mucho más su mirada, porque son ellos los que van a estar. Necesitamos que todos los actores sociales trabajen en esto.