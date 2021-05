“Soy el rey del off”, dijo Lacalle Pou a periodistas: ¿qué significa? 

“Se ve que hace tiempo que no hablábamos. Algunos dicen que me había replegado. ¡No! Si no teníamos estas instancias… Yo encantado. Me ven todos los días. Soy el rey del off. ¡A esta altura soy el rey del off!”.

Las palabras del presidente Luis Lacalle Pou, en un tono distendido sobre el final de la rueda de prensa que dio este martes al término de la conmemoración de la Batalla de Las Piedras, no solo evidenciaron la multiplicidad de preguntas que los periodistas habían acumulado en las últimas semanas en que no hubo conferencias del presidente, sino que dieron también una pauta sobre las rutinas de intercambio de información entre Presidencia y los trabajadores de los medios en el actual gobierno. ¿A qué se refirió Lacalle Pou? El “off” mencionado por el presidente remite al “off the record”, un concepto importante en la práctica periodística pero que es utilizado de forma muy variada –tanto en Uruguay como en otros países del mundo– para describir los acuerdos entre periodistas y fuentes de información. Leé también Lacalle Pou, sobre el pase verde: "Cuanto antes esté, mejor" En la jerga del presidente, y en la tarea diaria en Torre Ejecutiva, se le llama “off” al diálogo informal que mantiene el mandatario –o el jerarca de turno– con los periodistas, sin micrófonos ni grabadores. En esas rondas, Lacalle Pou realiza comentarios sobre distintos temas, o alguno en particular, y los periodistas luego dan la información a través de sus respectivos medios, a veces incluso mostrando imágenes de la conversación. En más de una oportunidad, al igual que este martes, el presidente ha destacado públicamente las instancias de “off” con los periodistas que reportan desde Torre Ejecutiva. En esos casos, por lo tanto, Lacalle Pou es fuente primaria de la información de forma no reservada, aunque con una menor exposición de su figura que en el caso de las declaraciones públicas. En la jerga periodística, el “off the record” describe usualmente al pacto entre periodista y fuente mediante el cual el segundo otorga determinada información con la condición de que se mantenga su identidad en reserva. De todos modos, hay fuentes que interpretan el “off the record” como una forma de acordar que la información no puede siquiera publicarse. Por eso es usual que los periodistas aclaren de antemano las condiciones con sus fuentes, más allá de los términos utilizados para describir ese pacto. En el periodismo anglosajón, por ejemplo, se utiliza el término “on background” para referir a aquella información que una fuente otorga al periodista como insumo para comenzar una indagación. Ante las palabras de Lacalle Pou este martes, uno de los periodistas acotó que “una nota es una nota”. "Bueno, yo no soy lechuza”, retrucó el mandatario.