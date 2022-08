"Un rasguño casi me mata": cómo sobreviví a la infección de fascitis necrosante, la bacteria que se "come la carne"

Después de rasparse una rodilla mientras caminaba desde el trabajo hacia su casa, Scott Neil no reparó en ello. Nunca imaginó que aquel rasguño podía costarle la pierna o incluso la vida.

Scott Neil Scott Neil dice que lidiar con una enfermedad que lo puso en riesgo de muerte le ha dado un nuevo entusiasmo por la vida.

El hombre de 31 años se sometió a 6 cirugías durante 6 semanas en el hospital, ya que el rasguño se convirtió en una enfermedad carnívora muy rara pero potencialmente fatal.

Es una de las 500 personas al año que contraen fascitis necrosante en el Reino Unido.

Scott dijo que era "alucinante" que aquel incidente pudiera haberlo llevado a morir a causa de esta rara infección bacteriana.

Advertencia: el siguiente artículo tiene contenido que puede resultarle perturbador.

Los médicos le dijeron que estaba a horas de perder la pierna izquierda e incluso de morir.

Scott pasó meses recuperándose y haciendo fisioterapia para volver a ponerse de pie.

"Fue bastante surrealista", agregó Scott. "Recuerdo que pensé que era absolutamente alucinante".

Scott Neil Scott Neil dice que vio morir la carne y el músculo alrededor de su rodilla debido a la infección.

"Agonía abrasadora"

Scott recuerda haber estado en una "agonía abrasadora", llorando "lágrimas de dolor y simplemente rogando ir al hospital" unos días después de la caída en Swansea, Gales, en mayo del año pasado, un incidente que describe como "nada realmente espectacular", pese a que su pierna se inflamó al doble de su tamaño.

Sin embargo, aquel rasguño se había convertido en fascitis necrosante, una infección bacteriana potencialmente mortal que ocurre si una herida se infecta y necesita tratamiento hospitalario urgente.

Scott dijo que el dolor que sintió cuando ingresó al hospital no se parecía a nada que hubiera experimentado antes.

Al llegar al hospital, se desmayó en Urgencias por el dolor.

"Realmente no podía aceptar lo que había sucedido", dijo el músico de Swansea. "Fue el dolor más insoportable que he tenido".

Los médicos operaron y descubrieron que la fascitis necrosante se había "comido" los músculos cuádriceps y de la rodilla.

Scott Neil Scott pasó meses recibiendo terapia para recuperarse.

"Increíblemente serio"

"Tenía un poco de malestar, entre el dolor y el alivio", recordó.

Scott necesitó seis operaciones durante sus seis semanas en el hospital para salvar su pierna izquierda.

"Así que en realidad no lo entendí del todo al principio, pero me di cuenta de que esto era increíblemente serio".

Scott, que acababa de cumplir 30 años, pasó 6 semanas en el hospital y tuvo 6 operaciones. La mitad de ellas fueron cirugías para cortar el "músculo muerto" en un intento por impedir que la infección se propagara.

Músculo de reemplazo

El músculo de la espalda de Scott se usó inicialmente para reemplazar el tejido muerto extraído de la rodilla antes de que el músculo de la pantorrilla sustituyera al músculo cuádruple.

Scott es DJ en bares de Swansea y también ha tocado la guitarra en bandas de punk.

"Eso fue muy duro, lloré mucho", recordó. "Ver tu cuerpo lucir completamente extraño".

¿Qué es la fascitis necrosante?

La infección afecta el tejido debajo de la piel y puede provocar una lesión relativamente menor que puede poner en peligro la vida si no se trata rápidamente.

La bacteria libera toxinas que dañan el tejido cercano.

Los primeros síntomas similares a los de la gripe pueden convertirse rápidamente en vómitos e hinchazón de las áreas afectadas, antes de que se propaguen por el cuerpo y causen mareos y confusión.

Puede progresar muy rápidamente y provocar problemas graves, como envenenamiento de la sangre (sepsis) e insuficiencia orgánica.

Fuente: Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña

Los especialistas dicen que el diagnóstico temprano puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, mientras que grupos activistas quieren crear conciencia sobre la fascitis necrosante.

"Scott tuvo muy mala suerte", dijo la doctora Marina Morgan, una de las principales especialistas del Reino Unido en su tratamiento.

"Para que se desarrolle la fascitis necrosante, es necesario tener el tipo adecuado de bacteria agresiva lista para entrar en el cuerpo, y luego tener una forma de entrar en el cuerpo, como un rasguño.

"Si el cuerpo no puede combatirla, si su sistema inmunológico no está en forma o si no ha tenido esta bacteria antes, no tendrá anticuerpos para combatirla.

"El peor tipo de fascitis necrosante es la bacteria llamada estreptococo del grupo A, que es más comúnmente la bacteria de la amigdalitis con pocos síntomas.

"Bicho virulento y desagradable"

"Las personas pueden volverse inmunes porque han encontrado la bacteria antes, al tener amigdalitis cuando eran niños, y que no cause gran problema. Luego esos niños crecen con anticuerpos y nunca se enferman".

"Pero otras personas que no la han enfrentado se encuentran con ese bicho realmente virulento y desagradable y no pueden combatirlo".

Scott Neil Scott asegura que nunca olvidará el impacto que tuvo esta enfermedad en su vida.

La doctora Morgan explicó que la "característica principal" de la fascitis necrosante es un "dolor agonizante realmente intenso, desproporcionado con respecto a lo que se puede ver" en la piel.

"Eso se debe a que la bacteria está profundamente en el tejido", agregó Morgan, quien es consultora de microbiología e infecciones en el Royal Devon and Exeter Hospital.

Agregó que cuando los analgésicos cada vez más fuertes no funcionan para el paciente, es cuando los médicos "deberían pensar que esto podría ser fascitis necrosante" y administrar los antibióticos adecuados.

Convocatoria de sensibilización

Morgan, originaria de Gales, indicó que la mayoría de las personas no saben sobre la fascitis necrosante.

Doreen Cartledge perdió a su hijo de 23 años, Lee Spark, a causa de una fascitis necrosante en octubre de 1999 y creó una fundación en su nombre: el único grupo de apoyo del Reino Unido para personas afectadas por infecciones estreptocócicas graves.

"Les pido a los sobrevivientes que me contacten para que me ayuden a correr la voz sobre esta enfermedad porque no se sabe mucho sobre ella entre el público en general y la tasa de mortalidad es muy alta", dijo.

Lee Spark estaba en Sheffield con su hermano menor Martyn cuando murió.

Doreen Cartledge Lee Spark estaba con su hermano menor Martyn cuando falleció.

Lee buscaba trabajo como pintor y decorador cuando se enfermó con síntomas similares a los de la gripe y murió tres días después.

"Es una línea muy fina entre alarmismo y concienciación", agregó Cartledge. "Si la gente viera las repercusiones después de que alguien sobreviva a la fascitis necrosante, sería terrible".

"Muchas personas tienen estrés postraumático, por lo que sería bueno que todos fueran conscientes de los signos, ya que el diagnóstico y el tratamiento temprano son muy importantes".

Nuevo entusiasmo por la vida

Esta terrible experiencia le pasó factura a Scott tanto física como mentalmente. Sin embargo, afirmó que su experiencia traumática le había dado un nuevo entusiasmo por la vida.

Scott dice que ahora aprecia plenamente poder pasear a su perro o andar en patineta.

Su cirugía fue un "éxito". Ahora, más de un año después y tras mucha terapia física y determinación, puede volver a caminar sin ayuda y puede "hacer lo que quiera".

Scott Neil Scott asegura estar agradecido de poder caminar y pasear a su perro.

"Mi salud mental estaba en su punto más bajo antes de esto, por lo que realmente solo había una forma de superarlo: enfrentarlo".

"Tenía que mantenerme fuerte por mi familia principalmente. En cierto modo, estaba agradecido con la experiencia porque me mostró cómo lidiar con el trauma, solo había una forma de superarlo. Cada trauma que había experimentado antes, debía enterrarlo".

"Estoy realmente agradecido por la oportunidad de enfrentarme al trauma, y lo que eso me ha permitido ver. Tan solo poder pasear a mi perro, saltar en una patineta, correr y patear una pelota de fútbol".

