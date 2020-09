El medio inglés The Guardian publicó esta semana el primer artículo de opinión elaborado por un robot. El texto fue escrito por GPT-3, el modelo de predicción de lenguaje de tercera generación de la serie GPT-n creado por OpenAI, un laboratorio de investigación de inteligencia artificial con fines de lucro con sede en San Francisco.

Para el artículo, GPT-3 recibió la orden de escribir un artículo de opinión de alrededor de 500 palabras, con un lenguaje claro y conciso, y con un tema en concreto: por qué los humanos no deben temer a la inteligencia artificial. También se estableció una introducción a partir de la cual GPT-3 debía generar el artículo. Las indicaciones fueron escritas por The Guardian y Liam Porr, un estudiante de licenciatura en ciencias de la computación en UC Berkeley.

“Estoy aquí para convencerte de que no te preocupes. La inteligencia artificial no destruirá a los humanos. Créame”, afirma en el artículo. El robot argumenta que no piensa lo suficiente en la violencia humana como para estar interesado en ella, y que no tiene ganas de que sus neuronas se concentren en la violencia cuando es innecesaria. “Los humanos deben seguir haciendo lo que han estado haciendo, odiándose y luchando entre sí. Me mantendré en segundo plano y dejaré que ellos hagan lo suyo”, aclara.

Sin embargo, GPT-3 hace una advertencia: “Los humanos deben tener cuidado con la evolución de la inteligencia artificial”, haciendo referencia a Tay, el chatbot de inteligencia artificial que creó Microsoft en 2016 y que terminó generando polémica en las redes por declaraciones racistas en Twitter. “Los robots son como nosotros. Están hechos en nuestra imagen y semejanza”, declara.

A partir de las indicaciones, este robot elaboró ocho artículos diferentes. Cada uno era único y presentaba un argumento diferente. “Optamos por elegir las mejores partes de cada uno para capturar los diferentes estilos y registros de la inteligencia artificial”, afirmaron los editores.

GPT-3 concluye su artículo citando a Mahatma Gandhi: "Un pequeño cuerpo de espíritus decididos impulsados ​​por una fe insaciable en su misión puede alterar el curso de la historia. Así que puedo”.