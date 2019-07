El martes 25 de junio, en la Rural del Prado, Miguel Sanguinetti Gallinal asumió la presidencia del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), instancia en la que manifestó que el mayor desafío es encontrar el camino para cambiar la realidad ovejera del país. El expresidente de la Federación Rural, quien sucede en el cargo a Alejandro Gambetta, estará al frente de la institución durante los próximos cuatro años.

¿Con qué desafíos asume como presidente del SUL?

Sin dudas que el primer desafío es revertir la realidad del sector ovino. Eso no se hace por arte de magia. Se hace trabajando duro, siguiendo el trabajo que se ha hecho hasta ahora que ha sido muchísimo, como lo describió el presidente anterior –Alejandro Gambetta– y dándole las condiciones y la confianza necesaria al productor. Que sepa que va a criar ovinos en el lugar que sea de Uruguay y que no se los van a robar, que no se los van a matar los perros y que no va a tener problemas con los predadores como tenemos hoy en todos lados.

Durante su discurso enumeró una serie de cifras, como la del stock ovino y sobre el valor del rubro para el país.

Yo sé que es un desafío bien grande y que no se va a poder lograr en cuatro años. Esto hay que mirarlo en un proceso de 10 años, quizás. Creo que Uruguay perfectamente puede duplicar la cantidad de ovinos que tiene. Estamos hablando de llegar a los 12 millones de cabezas. No van a molestar a ninguna otra producción, al revés, van a ser complementarios con los vacunos como lo han sido durante toda la vida en Uruguay. El gran tema es tirar abajo las restricciones, que la gente tome confianza y que los mercados también nos acompañen. Hasta ahora creo que nos han venido acompañando muy fuertemente. Lo que no acompaña son todas las condiciones internas que el país le tiene que dar al criador.

¿Qué pasaría si lográramos revertir la situación del rubro y lo llevamos al doble de donde está hoy? Las exportaciones ya no estarían en el décimo lugar, si no que podrían estar en el tercer o cuarto lugar”, Miguel Sanguinetti durante su discurso en el acto en el que asumió la presidencia del SUL

También “rezongó” al gobierno por no haber tomado medidas para permitir el crecimiento del rubro ovino.

No solo al gobierno, porque acá hay responsabilidad de las intendencias también. Cuando uno ve, por ejemplo, un basurero municipal donde viven 15 o 20 perros de esa forma y esos son los perros que les matan las ovejas a los vecinos, hay responsabilidades. Se creó la Cotryba – Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal–, pero no ha funcionado bien y eso es responsabilidad del gobierno. Las intendencias también tienen que poner las barbas en remojo, acompañar a la gente del interior a solucionar estos problemas.

En declaraciones recientes, sugirió que el productor que encuentre perros en su campo y estén matando ovejas deberían “meterle bala”.

Quise ser muy claro y llamar la atención con eso que dije. Sé que es muy duro lo que dije, pero de alguna forma había que llamar la atención sobre lo que nos está pasando.

Sentía que eso todo el mundo en el sector lo piensa pero alguien lo tenía que decir.

Alguien lo tenía que decir. El productor tiene todo el derecho de hacerlo. A veces la gente no sabe qué hacer. Es tanta la confusión y eso creo que es uno de los problemas, que un productor ve que le están matando a sus ovejas y llama a la Policía. La Policía va y no puede hacer nada. Entonces, la confusión es tan grande que el productor no puede defenderse ni siquiera. Ese fue el mensaje. Lo sigo reafirmando y lo voy a seguir diciendo: si yo encuentro perros que estén matando a las ovejas, mato a los perros claramente. Hoy la ley me ampara para que lo pueda hacer. Esperemos que lleguemos a ordenar toda la situación de los perros para que no tengamos que estar frente a esa situación.

¿Qué le diría a un productor que decida tomar esa medida?

Les aconsejaría que estén bien asesorados. La Federación Rural tiene una buena abogada que está en el tema. Hay reuniones por todo el interior. Les diría que se arrimen. Eso es un poco lo que decía de la responsabilidad social de los productores, de los vecinos. Tenemos que estar todos más en contacto. La gran mayoría de la gente quiere vivir tranquila y con orden. A veces parecería que el que quiere ser desordenado y que el que quiere tener los perros sueltos es la mayoría. No es así. Son la minoría. Nos tenemos que organizar como productores, como vecinos del interior y estar asesorados. Eso es muy importante.

Durante su discurso hizo un emotivo reconocimiento a sus abuelos, quienes le inculcaron el amor a la oveja.

Me enseñaron a estar en los bretes. Increíblemente, no lo dije, pero mi abuelo Sanguinetti criaba Merilín y mi abuelo Gallinal criaba Corriedale. Por respeto a ellos, criamos las dos razas, queremos a las dos y eso fue lo que nos enseñaron: a respetar la oveja, a quererla y a mantenerla. Frente a muchos años en los que el rubro ovino era deficitario, seguimos criando ovejas. Creo que eso es la mayor enseñanza.

¿Qué prioridades tendrá el SUL?

El SUL viene con trabajo de antemano y vamos a seguir respetando todo lo que se ha hecho. Quizás le demos más énfasis en trabajar en el combate contra la mosca de la bichera, un tema que está arriba de la mesa y tenemos 120 días para tomar resoluciones. Vamos a trabajar duro en ese sentido.

De tener éxito en ese combate se influiría en el stock ovino.

Creo que eso le cambiaría la vida al productor ovino, sobre todo después del verano que hemos pasado, que ha sido muy complejo.

El perfil

Datos: Nació el 27 de febrero de 1967.

Familia: Está casado y tiene tres hijos.

Actividad: Es productor agropecuario.

Antecedentes: En dos ocasiones fue presidente de la Federación Rural.

Hobbies: Cuando no está trabajando le gusta disfrutar del campo y, sobre todo, de los animales.

Fútbol: Es hincha de Peñarol.