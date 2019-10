"Vivir sin miedo" registra un 58% de adhesión, según encuestadora Opción

La reforma constitucional que impulsa el senador nacionalista Jorge Larrañaga registra –a once días de la elección– un nivel de adhesión de 58%, en tanto que el no a la iniciativa "Vivir sin miedo" recoge un 36% en contra y un 6% no sabe o no contestó, según el último sondeo de la encuestadora Opción divulgado por Telenoche 4.

Si bien el apoyo a la reforma cayó cuatro puntos por debajo de la última medición (62% en setiembre), siempre se mantuvo por encima del 50% necesario para su aprobación.

El nivel de adhesión es el más bajo desde marzo, cuando 67% se mostró a favor de la reforma. El punto más alto de la serie fue en abril, cuando llegó a 69% de adhesión. En los meses siguientes el apoyo fluctuó entre 64% (mayo), 63% (julio), 66% (agosto) y 62% (setiembre). Por otra parte, el rechazo comenzó en marzo en 25 %, mientras que en los meses posteriores fue de 22% (abril), 27% (mayo), 30% (julio), 27% (agosto) y 31% (setiembre).

Rafael Porzecanski, sociólogo y director de Opinión Pública de Opción, señaló en el análisis de la encuesta que "si esta estructura de votación se plasmara efectivamente en las urnas el 27 de octubre, la reforma sería aprobada al superar la mayoría absoluta". Sin embargo, el sociólogo agregó que "el panorama es de alta incertidumbre por varias razones", entre las que se encuentra la complejidad del ensobrado.

Leonardo Carreño

Porzecanski señaló que la brecha entre apoyo y rechazo a la reforma se redujo. Mientras que en setiembre el rechazo era de 31%, en octubre creció a 36%. "La caída de la brecha está especialmente explicada por el descenso significativo de su apoyo entre los votantes del Frente Amplio", señaló el director de Opinión Pública.

"Trimestre a trimestre, el porcentaje de frentistas que respalda la iniciativa ha ido descendiendo. Si se observan los extremos de la serie, se comprueba un descenso de apoyo de 18 puntos entre el primer y cuarto trimestre (representado por la medición de octubre)", agregó en el análisis.

Además, el sociólogo se refirió a la complejidad del ensobrado de cara al 27 de octubre. "La reforma únicamente se aprobará si la mayoría absoluta introduce la papeleta del 'Sí' en el sobre de votación junto a la lista partidaria de preferencia. Las agrupaciones partidarias que apoyan la reforma y ensobran la papeleta junto a sus listas son una minoría de sectores", alegó. De esta manera, el único sector que "indefectiblemente" ensobra en todos los departamentos es el de Larrañaga.

Camilo dos Santos

Por fuera del Partido Nacional, hay "algunas agrupaciones departamentales blancas y coloradas que lo hacen y hay algunas otras agrupaciones de los partidos fundaciones que ofrecen las papeletas a pedido expreso de los ciudadanos", agrega el documento de Opción.

"Es razonable suponer que, en estas circunstancias, el apoyo real a la reforma será menor al apoyo potencial actualmente registrado", señaló Porzecanski.

Si en la última medición previa a la elección el apoyo a la reforma se incrementa, tendrá "posibilidades interesantes de ser aprobada". En tanto, si la tendencia decreciente se acentúa, el "escenario más probable será el de no aprobación".

La encuesta se realizó entre el 2 y el 9 de octubre por teléfono celular y en una muestra de 805 personas mayores de 18 años residentes en todo el país. El margen de error es de +/- 3,5% con un 95% de nivel de confianza.