“Ya era hora de que las mujeres estuviéramos más presentes en las grillas de los festivales”

La argentina Sara Hebe regresa a Montevideo con la excusa de presentar el disco que sacó el año pasado, “Politicalpari”, entendido como “fiesta política”. Pero el show que dará este viernes en La Trastienda repasará canciones de sus anteriores álbumes, y promete ser una ocasión perfecta para bailar sin prejuicios cantando letras que plantean de forma crítica las distintas desigualdades presentes en las esferas sociales, culturales y políticas.

La rapera reconocida fuera de fronteras a causa de la canción central de la banda sonora de El Marginal, hace una ensalada de estilos en este nuevo trabajo, hay rap, trap y hip-hop, pero también cumbia, rock y hasta punk. Ella misma reconoce que no tiene prejuicios, le gustan muchos estilos y no tiene miedo de animarse a probar en ninguno. “Colectivo Vacío” es el disco anterior que publicó en 2015, pero El Marginal, emitida por la TV Pública Argentina y luego por Netflix, gracias a su fama mundial le permitió llegar a un público mucho más amplio.

Más allá de lo musical, las temáticas de sus letras siempre traen una mirada crítica sobre lo que está pasando en la sociedad. La cantante dice que para ella es imposible no hablar de lo que pasa afuera y de lo que le pasa a ella adentro. Quizás la idea que viene detrás de la frase “lo personal es político”, es perfecta para explicar Politicalpari. Hebe canta en sus canciones sobre el abuso del poder político y policial, también sobre las desigualdades económicas, cuenta historias de personas privadas de libertad y escribe hasta sobre el derecho a acceder a la vivienda. También habla del amor en tiempos de feminismo, y hasta se burla de lo políticamente correcto de la deconstrucción del patriarcado.

Sus canciones son por momentos crudas. Sus letras son como una piña en la cara del que escucha las situaciones de las personas que no tienen voz e interpela a los que piensan que viven en libertad, pero sus shows son una fiesta. La rapera canta con una banda que la ayuda a sonar potente. Sus vestuarios se mueven con ella, y con fuerza y ritmo el baile que propone arriba del escenario se pasa al público. Además del material editado en el disco, el pasado 14 de febrero publicó la canción Parien7e. Este tema es 100% bailable, dura 3:18 y desde el play hasta que se termina, está hecho para aflojar la mente y moverse siguiendo la música.

Tu último disco es muy variado. Hay rap, reggaeton, cumbia y hasta rock. ¿Cómo fue el proceso de hacerlo?

Fue un proceso bastante largo el hacer este disco, y me cuesta mucho decirlo. Fui escribiendo de forma muy lenta. Siempre me cuesta mucho hablar de lo que hago. Pero Politicalpari es variado, en lo musical y en las letras, no creo que más variado que los anteriores. Tiene un tema que es rockero, también tiene un reggaeton, y obvio hay rap. Lo que sí me parece es que es más bailable. Y si bien tiene canciones fuertes como A.C.A.B con Sasha Sathaya, hay muchos temas que no. Pero es como todo los otros, siempre hablé de lo que me pasaba, y también de lo que pasa al mi alrededor.

Las letras que haces siempre hablan de lo que está pasando en la sociedad. ¿Cómo surgió Ignatia, que trata el tema del amor libre?

Es un tema presente, una información que nos empieza a llegar. Creo que es un código nuevo de la época, para intentar vivir las relaciones con más libertad y de mejor manera. Pero bueno, a veces no funciona y no es tan fácil. La letra de esa canción cuenta una historia de amor, una historia de una separación y también es como un chiste, es el decir 'el amor libre no funcionó, lo que queda es separarse', y a veces pasa eso. Es reírse de todo lo que se habla sobre el amor libre.

Una nueva versión de la canción El Marginal está incluida en Politicalpari. ¿No estás algo aburrida de este tema?

Un poco me pasa sí, además me canso cada vez más rápido de las canciones. Pero entiendo que hay gente que no sabe de mi música y me conoce solo por ese tema, me parece que está bien eso, es así. También creo que es un tema muy diferente a mis otros trabajos, te puede gustar y no todo lo otro que hago. Este fue un trabajo con mi productor, pero lo incluí en el disco para tenerlo ahí. Dudaba si meterlo o no, y bueno ya fue, lo puse.

¿Qué estás escuchando ahora de música de la región o de otras partes?

Mucho trap, todo lo moderno, lo que está sonando. De Estados Unidos y de acá. No soy de buscar, escucho mucho lo que hay por ahí, lo que pasan los DJs, me gusta salir, y ahí me llega. Por viajar, también Ramiro Jota (su productor) escucha todo el tiempo, y él es el que hace las búsquedas y siempre le pregunto qué está escuchando. Me parece que está bueno lo de Spotify y Soundcloud, para buscar miles de artistas, de DJs y productores, hay un montón. Creo que tendría que empezar a usarlas más, de manera personal. Me apoyo en eso mucho en mi productor, pero creo que son una herramienta que está buena. Debería de escuchar más listas.

En unos días más es el 8M y en Argentina está muy presente la lucha por el derecho al aborto legal. ¿Te parece que deberían de haber otros temas presentes en las marchas feministas?

Creo que la lucha de las mujeres, de las travestis y de todas las identidades no binarias están puestas sobre la mesa hoy. Pero esto fue un proceso que se dio gracias a la lucha que han venido haciendo a lo largo de todos estos años todos estos colectivos. No sé muy bien qué otros temas que no son tan visibles podrían estar presentes en los reclamos.

De a poco empieza a haber más presencia de mujeres en los festivales. ¿Te parece bien cómo se está haciendo este proceso o te resulta forzado?

Está muy bien, ya era hora de que seamos más en las grillas de los festivales. Hay un montón de mujeres trans que están haciendo producciones excelentes también. Me parece que si la ley estuviese bien confeccionada acompañaría la lucha que se está dando de tantas mujeres por ocupar estos espacios que siempre fueron ocupados solamente por chabones. Forzado o no, está bien, tenemos que ser más y estar presentes en las grillas. Se nota y no podría ser de otra manera, porque hay un montón de bandas super talentosas y de calidad, y merecen estar ahí en todos los carteles.

No es tu primera vez en Montevideo, ¿cómo te ha tratado la gente en las otras oportunidades?

Bien, super bien. Es hermoso, tocar en Uruguay es super relajante. Me encanta, estamos muy contentos de volver, y de ir por primera vez a tocar a La Trastienda, que es un lugar que suena muy bien. Es un público muy lindo el de Uruguay.

Fiesta política