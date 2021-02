Más allá del impeachment, miles de republicanos cancelan su registro partidista y cuestionan el rumbo pro Trump

El segundo impeachment contra Donald Trump capta la atención política y mediática en Estados Unidos aun cuando se sepa, casi con absoluta certeza, que las cuentas no dan para inculparlo. Pero hay otras historias en paralelo que pueden ser más precocupantes para las filas republicanas que la improbable defenestración del exmandatario.

Por ejemplo, los votantes registrados que se están alejando de las filas repúblicanas.

Son cifras pequeñas en un país con tanta masa electoral pero es una tendencia, que crece después de una fecha que se volverá referencia indeludible para explicar estos días: el 6 de enero de 2021 cuando una turba invadió el Capitolio.

Un estudio del The New York Times, que citan otros medios, indica que cerca de 140 mil republicanos dejaron el partido después del asalto al Capitolio, hace cinco semanas, en 25 estados que han hecho públicos sus datos.

Los mayores picos de republicanos que abandonaron el partido se produjeron en los días posteriores al 6 de enero, especialmente en California. El 5 de enero se registraron 1.020 cambios, pero el 7 de enero fueron 3.243. En Arizona, se registraron 233 retiros republicanos en los primeros cinco días de enero y 3.317 la semana siguiente, refiere el Chicago Tribune.

La pregunta que se repite es si las impactantes imágenes de la invasión del Congreso que los demócratas exhibieron esta semana durante la acusación contra Trump estaban dirigidas a los senadores, en su mayoría reacios a romper con Trump, o apuntaban hacia los votantes conservadores, la línea de flotación de los republicanos.

Son cifras modestas aún, y se sabe también que esos movimientos en los regisrtros partidistas se producen usualmente después de los períodos electorales, pero no por ello deja de haber preocupación en la dirigencia actual y anterior del partido.

Un artículo de El País de Madrid hace referencia a un informe de la agencia Reuters según la cual antiguos cargos republicanos hablan sobre una ruptura y la formación de un partido de centroderecha.

La información en referencia indica que participan nombres de las administraciones de Reagan, Bush padre e hijo, diplomáticos y estrategas. Más de 120 de ellos participaron en una reunión por Zoom donde se trató el tema de la escisión.

Hasta se habló de nombres para una hipotética organización: Partido de la Integridad y Partido de Centro Derecha, siempre según la agencia informativa.

El legado trumpista

El "trumpismo" sigue siendo la fuerza dominante dentro del Partido Republicano, respaldado por esos 74 millones de votos del escrutinio electoral, que es la mayor suma nunca antes alcanzada por un candidato del partido conservador.

Pero el futuro del partido, la dirección que debe tomar, está en el debate público. Una encuesta de ABC News y The Washington Post de enero de este año apunta que 69% de los estadounidenses piensa que los republicanos deben tomar otra dirección; sin embarggo, 60% de los republicanos insiste en continuar en la senda marcada por Trump. En 2018 ese último porcentaje era de 83%

El final de Trump, tan imprevisible y traumático, afecta al sector más moderado del partido o a aquellos que consideran que Trump no los representa porque, en sentido estricto, no es un conservador.

Como lo señala el exsenador Jeff Flake, que no se presentó a la reelección en 2018 en desacuerdo con la línea de Trump, y quien entiende que el conservadurismo contemporáneo consiste en creer en un Gobierno reducido, libertad económica, libre comercio y un liderazgo fuerte de Estados Unidos en el mundo. "No creo que lo que hemos visto en estos años sea una política conservadora para nada", ha declarado.

Las republicanos aumentaron su presencia en la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre con nuevas figurras que van en el sentido contrario al asumido por Flake porque expresan las bases más duras del trumpismo, lo que se reflejó en el intento de bloquear la certificación de Biden en la sesión del 6 de enero,horas antes del asalto, cuando ya el Colegio Electoral había establecido sin dudas la victoria de Biden, y medio centenar de demandas legales habian sido denegadas en tribunales de los estados clave.

Pero días después, recuerdan los medios citados, 10 congresistas republicanos votaron a favor de nuevo impeachmet a Trump. Nunca antes se había registrado un número tan alto de miembros del mismo partido del presidente apoyando su enjuiciamiento político.

Michael P. McDonald, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Florida, ctado por Chicago Tribune, observa que puede haber una corriente subterránea en el partido Republicano en la que más personas sienten que no pertenecen al partido. "Así que esto probablemente sea la punta de un iceberg", dijo.

Una de esas personas es Juan Núñez, un veterando del ejército en Pensilvania, que siempre creyó que la diferencia entre Estados Unidos y muchos otros países era que la lucha de la campaña electoral terminaba el día de las votaciones, cuando las partes aceptaban los resultados. "El motín del 6 de enero cambió eso", sostuvo.

“Lo que sucedió en Washington DC ese día, me rompió el corazón”, dijo Núñez, un republicano de toda la vida que se prepara para registrarse como independiente. “Me estremeció hasta la médula”, cuenta en el Chicago Tribune.

"Esto es definitivo"

Hay más testimonios del descontento.

Como el de Kevin Madden, exagente republicano que trabajó en la campaña presidencial de Mitt Romney en 2012. Hace un año se registró como independiente al ver el acoso a los funcionarios de carrera del servicio exterior en el primer juicio político a Trump por su polémica llamada al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para presionarlo en relación a una investigación sobre Hunter Biden, el hijo de su rival electoral y ahora presidente.