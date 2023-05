A 41 años, en Gran Bretaña piden investigar el desastre de Bahía Agradable durante la guerra de Malvinas

La publicación del relato de un testigo que detalla la "locura" de una operación en la que murieron 56 miembros de las fuerzas armadas británicas que desembarcaban en Bahía Agradable durante la guerra por las islas Malvinas (Falklands en el original, N. del R.) en el día más letal para Gran Bretaña desde 1945, ha provocado la aparición de nuevos pedidos para que el gobierno revele todos los archivos relacionados con la tragedia.

Los ataques de los aviones Skyhawk argentinos contra los barcos de desembarco Sir Tristram y Sir Galahad mataron a decenas de militares el 8 de junio de 1982 y dejaron más de 150 heridos, incluido Simon Weston, el guardia galés cuyo rostro, reconstruido después de soportar decenas de operaciones durante años, se convirtió en una imagen dramática del conflicto.

En setiembre de 1982, a tres meses de finalizada la guerra, una junta de investigación oficial, celebrada en privado, concluyó que la tragedia en las heladas aguas entre Bluff Cove y Fitzroy, al oeste de la capital de las islas, no se debió a un "error", sino que podía atribuirse a la "ocurrencia ordinaria", las “posibilidades de guerra”. Algunos en el ejército y en otros ámbitos también culparon a los guardias galeses que estaban en los barcos por no desembarcar lo suficientemente rápido.

Una gran cantidad de declaraciones de testigos y resúmenes presentados antes de la investigación no se hicieron públicos en ese momento, ni desde entonces, ya que el gobierno dijo que se habían brindado de manera confidencial. Los documentos permanecerán sellados hasta 2065 a pesar de los esfuerzos realizados desde entonces por algunos parlamentarios en nombre de los sobrevivientes para obtener más información.

Ahora se ha revelado una declaración clave después de una solicitud de libertad de información de Crispin Black, un coronel retirado que estuvo entre los sobrevivientes de los ataques a Sir Galahad y que desde entonces ha escrito un libro sobre los eventos del día, Too Thin for a Shroud (Demasiado frágil para una mortaja).

En el relato publicado, ubicado 10 días después del ataque, el capitán Robin Green, que estaba al mando de Sir Tristram, relata en un comunicado de seis páginas cómo había advertido enérgicamente contra la "locura" del intento de desembarco de hombres a través de su barco y del Sir Galahad.

Green, quien murió en 2009 a los 74 años, recordó en su declaración cómo había expresado su preocupación dos días antes de la desafortunada operación sobre la falta de protección que se brindaba a los dos barcos de desembarco contra posibles ataques de la Fuerza Aérea argentina.

Además, describió la operación como "montada apresuradamente sin suficiente reflexión o planificación".

Green escribió: "No estaba muy contento con la operación y sentí que no era aconsejable enviar un LSL, (barcaza de logística de desembarco) sin escolta, y permanecer allí sin protección durante al menos un día, si no dos parecían pasar". “Me pareció una locura”.

Afirmó en su declaración que no recibió la munición antiaérea adicional solicitada antes de la operación. “También dije que quería 20 misiles Blowpipe AA más y estos fueron prometidos, pero nunca llegaron”, dijo. Green relató cómo el clima ese día era "bueno y claro y estábamos completamente expuestos al ataque aéreo enemigo".

El coronel Black, que tenía 22 años en el momento del desastre, dijo que la declaración recién publicada ofrecía una razón convincente para abrir todas las declaraciones selladas relacionadas con los eventos que llevaron al 8 de junio, para limpiar el nombre de los guardias galeses muertos y heridos.

Dijo: “Creo que el documento hace una serie de cosas. Probablemente lo más impactante es la visión del capitán de Sir Tristram sobre el plan que se le pidió que llevara a cabo: fue una locura y desaconsejable”.

“También deja en claro que no hubo defensa aérea y obviamente se siente muy agraviado por eso. La otra cosa que deja absolutamente claro es que su orden cambia varias veces. Creo que comienzas a tener una idea del tipo de, ¿cómo deberíamos decir? – deficiencias de planificación detrás de todo esto. No es de extrañar que las cosas empiecen a ir mal”, agregó el coronel.

Hubo 14 anexos de evidencia para la junta de investigación de 1983, de los cuales 12 se han puesto a disposición pública en su totalidad o en forma editada. "Dos archivos permanecen cerrados: son el anexo E9 'primer batallón de guardias galeses' y el anexo E10 'descarga de Sir Galahad'", dijo Black. “Es un poco como Hamlet sin el príncipe. Creo que, en última instancia, la gente solo quiere saber qué estaba pasando”.

Chris Bryant, el parlamentario laborista que ha estado haciendo campaña en nombre de sus electores por la transparencia, dijo que el Ministerio de Defensa debería hacer públicos todos los documentos relacionados con el 8 de junio de 1982.

“Es indignante que el gobierno continúe escondiéndose detrás de argumentos espurios. Las familias involucradas realmente quieren saber la verdad, y es hora de que se la den”, reclamó Bryant.

Un portavoz del gobierno dijo que el Ministerio de Defensa respaldaba los hallazgos de la investigación de 1982.

Para el gobierno, “la pérdida de RFA Sir Galahad debido a la acción del enemigo fue una tragedia. El sacrificio hecho por aquellos a bordo no será olvidado, y seguimos agradecidos a todo el personal de las fuerzas armadas y civiles que sirvieron con valentía en el conflicto de las Malvinas (Falklands en el texto original, N. del R.)

“Se convocó una Junta de Investigación en 1982 para investigar la pérdida de RFA Sir Galahad. Según la legislación gubernamental (Ley de Libertad de Información), nos reservamos el derecho de retener documentos según corresponda. Seguimos confiando en los hallazgos y recomendaciones de la junta”.

(Con información de agencias y medios locales)