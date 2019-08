A Goyeneche le "preocupa muchísimo" que Martínez aceptara candidatura del Gucci

Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, dijo que le "preocupa muchísimo" la decisión de Daniel Martínez de aceptar que el Gucci apoye su candidatura en forma explícita y sea además candidato a legislador por el Frente Amplio.

"Mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, me empezaron a señalar que esto estaba pasando (...) y la verdad es que yo también lo veo con mucha preocupación", dijo Goyeneche en declaraciones al programa radial Doble Click (Del Sol), al ser consultada por el hashtag #FueraGucciDelFA que es trending topic en Twitter.

Es que el anuncio de que Gustavo Serafini encabezará la lista 890 a Diputados, y que estará entre los primeros puestos de varias listas a Senadores del grupo Baluarte Progresista, despertó el rechazo en el movimiento feminista porque el artista ha sido denunciado por presunto acoso sexual y supuestas situaciones de violencia de género. El Gucci, sin embargo, respondió con una denuncia ante la Justicia en abril de 2018, y en la Fiscalía una joven menor de edad firmó un escrito en el que expresaba su arrepentimiento por la "aseveración realizada".

Para la jerarca si bien judicialmente las denuncias no fueron confirmadas por la Justicia, "sí es cierto que la comunidad y sobre todo los colectivos feministas" sostienen las acusaciones; desde su punto de vista el resultado judicial no se corresponde con la realidad. "Otra cosa es lo que ya se conoce, los testimonios que uno escucha, lo que lee, y bueno, en esa postura hay un retroceso importante frente a esta situación y nos preocupa muchísimo".

La jerarca municipal e integrante del sector Casa Grande del oficialismo –que apoya la candidatura de Martínez desde fines de 2017– también se refirió a que dentro del partido de gobierno "no se dan mecanismos par determinar quién puede llegar a integrar o no una lista", y que en la reunión del comando de Martínez de este lunes "seguramente esté presente" este asunto, aunque aseguró que no creía que el candidato oficialista vaya a dar marcha atrás con la decisión.

"Yo no lo creo. Pero doy una opinión absolutamente personal. habrá que ver cómo evoluciona".

La incorporación del artista –que fue la voz y cara del jingle de Martínez en su campaña para las elecciones municipales de 2015 y fue activo militante del No a la Baja– se decidió este jueves luego de una reunión entre ambos. En ese encuentro, el exintendente de Montevideo le dio la "bienvenida", y recordó el trabajo en conjunto cuatro años atrás.

"Dijo que era muy importante el aporte que podía hacer con la movida musical de los jóvenes", aseguró a El Observador Humberto Castro, referente del grupo Baluaerte Progresiva al que pertenece el Gucci.