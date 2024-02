"A mí cuando me gusta un caballo me gusta que gane cuando corren todos": Orsi tras inhabilitación a Corina Machado en Venezuela

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi emitió su opinión acerca de la inhabilitación de María Corina Machado para competir en las elecciones de Venezuela. "A mí me gusta para que mi caballo gane que corran todos, que no saquen a ninguno. Pero es muy personal", dijo este viernes en rueda de prensa.

De todos modos, señaló que no le gusta "andar opinando" sobre la situación de otros países, y remarcó que el Frente Amplio tiene su comisión para discutir y pronunciarse sobre estos temas. "El FA tiene una comisión que analiza los temas de política exterior o relaciones internacionales, ahí se podría hablar. Pero no quita tampoco que tengamos matices todos. A mí no me gusta mucho y más en el lugar donde estoy o pienso estar andar opinando mucho sobre la situación de otros, no está bueno y no estamos en asuntos de otros. No conozco bien cómo es el proceso pero a mí cuando me gusta un caballo me gusta que gane cuando corren todos", sostuvo.

El pasado miércoles, la competidora de Orsi en la interna frenteamplista Carolina Cosse señaló que no iba a meterse en asuntos de otros países. "Para mi país no quiero ninguna situación compleja en términos de libertad de expresión. Nunca voy a querer para mi país nada que se aparte de eso", dijo. "Pero también estoy convencida de que los pueblos tienen que encontrar su propia solución", añadió la actual intendenta de Montevideo.

"Esto no es una mesa de boliche, capaz que en una mesa de boliche sin una responsabilidad pública y política, me pongo a opinar libremente sobre lo que pasa adentro de cada país", agregó.

A su vez este viernes señaló que en el gobierno no tiene que "hacerse el gallito". "Los que me preguntan eso no quieren hablar del Uruguay. Yo quiero hablar del Uruguay. Si tienen algo para hacer con respecto a otros países, son gobierno, que lo hagan ahora, que hagan planteos", sostuvo en rueda de prensa.

"Cuando un país está convencido de defender la libertad de expresión la defiende en los organismos correspondientes, no haciéndose el gallito", agregó. "Cuidado con las declaraciones para la tribuna. Yo declaro en serio, estoy segura de lo que estoy diciendo", sostuvo. "Para mi país la mejor democracia, con mucha libertad, y mucha libertad de expresión. Hablando los temas en serio, sin show. La política no es Twitter, es lo que al final del día define la vida cotidiana de las personas. Por eso es importante el involucramiento político de toda la ciudadanía", concluyó