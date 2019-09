A quién sigue y a quién no: “Yo no leo Twitter”

En el bloque sobre las redes sociales de De Cerca, Facundo Ponce de León le presenta a los candidatos el estudio realizado por WILD Fi. Y uno de los análisis implica a ver a quién sigue cada candidato y quién lo sigue a él. Mirá el video en el que muestra esos datos.

Cuando Ponce de León le preguntó por qué no seguía a algunos de su competidores contestó: “Te voy a confesar algo: yo no leo Twitter, no lo leo. La uso para postear y para interactuar con las personas que me hacen comentarios a raíz de mi posteo”.

“Yo no me informo por Twitter. Me informo de fuentes primarias. Sigo creyendo que el periodismo profesional”, agregó.

De Cerca es producido por Mueca Films y presentado por TV Ciudad, El Observador y WILD Fi.

“En las redes podes encontrar algo extraordinario o algo totalmente banal. Podes encontrar algo que es verdad o algo que es mentira. Podés encontrar algo que es real o algo que es un rumor. Podés encontrar cualquier cosa. Entonces yo leo fuentes primarias”, señaló Talvi.

