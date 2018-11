A Thalía le falló el playback y quedó en offside en el escenario

A Thalía le pasó lo que nadie quiere -ni el público quiere descubrirlo ni el artista quiere que se destape-. En un show en Los Ángeles, en Estados Unidos, mientras cantaba su hit más reciente, No me acuerdo, junto a la reguetonera dominicana Natti Natasha, la pista de playback falló, y se reveló que la mexicana no canta en vivo.

El momento, que pudo haber sido una debacle, dejó una imagen distinta de cada una de las dos mujeres que se encontraban al micrófono. Thalía, con oficio, siguió adelante como si nada. Siguió cantando, bailando, recorriendo el escenario, y tapó el vacío musical pidiendo al público que la acompañe entonando la canción. Por eso, el público se dividió entre los que lo consideraron una muestra de profesionalismo, y los que la criticaron por su actitud.

Lo que si se mostró es que su voz real es mucho más grave que la de la pista, algo lógico considerando el desgaste natural que produce el paso del tiempo y el hecho de que la mexicana tiene 47 años.

La que no salió tan bien parada fue Natti Natasha, a quien en los registros del show se la ve más incómoda con la situación, mirando continuamente a Thalía, y elevando su micrófono en dirección al público, ya que no tiene del todo claras las letras de No me acuerdo. "Así es que se canta ... con el corazón, nos fallo el sonido pero no ustedes. Gracias Thalía por concederme cantar junto a ti el Himno de las mujeres y, ¿si no me acuerdo? No pasó", escribió después del show en su cuenta de Instagram la reguetonera.