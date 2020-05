A tres años de cerrado, Ancap aún paga a profesionales de su servicio médico

El 30 de junio de 2017 Ancap cerró su servicio médico, que había funcionado desde 1957. Pero algunos aspectos de esta medida llevada adelante por la pasada administración, que buscaba reducir costos para la petrolera, aún siguen latentes y costando dinero.

En la actualidad la empresa enfrenta un juicio laboral de dos médicos que tenían un vínculo como independientes mediante facturación y, además, le sigue abonando salarios a otros que estaban presupuestados, pero que no realizan en la actualidad ninguna función.

Tras una solicitud de acceso a la información pública realizada por el El Observador, Ancap argumentó sobre el pago a profesionales de la salud que no realizan tareas alguna en la actualidad que ambos “funcionarios fueron declarados excedentes y pasaron a estar a la orden mientras esperan su redistribución. Mientras tanto continuaron percibiendo salario hasta la actualidad”.

Aunque estos profesionales dejaron de percibir haberes variables derivados de guardias, horas consultorio o actos quirúrgicos, sí mantienen un salario fijo. Ancap informó que la remuneración genérica a los cargos de médico cirujano y traumatólogo, es de $ 56.360 y de $ 45.702, respectivamente.

Desde la empresa sostuvieron que esta resolución se enmarca dentro de los previsto por el Reglamento de Planilla de Personal a la orden, que establece que "los funcionarios incorporados a esta planilla dejarán de prestar servicios activos desde el día siguiente a la respectiva notificación".

También existen otros cargos no médicos (que no se detallaron cuántos), que están en la misma situación que esos médicos, pero su proceso de redistribución está en manos de la Oficia Nacional de Servicio Civil (ONSC), dependiente de Presidencia de la República.

En otros dos casos de médicos con contratos de dependencia laboral con Ancap al momento del cierre del Servicio Médico, la doctora que se desempeñaba como jefa del Departamento Médico había pasado en 2015 a régimen de comisión al Ministerio de Salud Pública, manteniéndose hasta la actualidad como funcionaria de Ancap.

Mientras tanto, la profesional que se desempeñaba como jefa de servicio y coordinadora técnica al momento del cierre, presentó renuncia a Ancap en octubre de 2019. Por su parte, quien se desempeñaba como jefe del Servicio Médico, lo hace ahora como jefe de Salud Ocupacional de la petrolera. Este tipo de traspaso se dio en otros casos también.

Juicio laboral por relación de dependencia

Cuando cerró el servicio médico de Ancap, muchos de los funcionarios dependientes de ese sector fueron derivados al área de salud ocupacional y la asistencia médica para los empleados de la petrolera pasó a estar a cargo de la Asociación Española. La mutualista también contrató, según informó el Sindicato Médico del Uruguay -en ese entonces-, a los médicos que facturaban como independientes.

Sin embargo, dos de esos médicos (ambos cirujanos vasculares) que facturaban servicios entablaron contra Ancap una acción legal “sobre la base de entender que existía entre ellos y el ente una relación de dependencia”.

Durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez fueron muchos los vínculos con el Estado que fueron regularizados en toda la administración pública , y entre ellos las de los médicos de Ancap, que en muchos casos y después de años de facturar servicios pasaron a tener una relación de dependencia laboral con la empresa.



En los casos de estos dos médicos que no fueron presupuestados y que ingresaron a trabajar después de dichas presupuestaciones o no cumplieron con criterios de permanencia o asiduidad con respecto a los servicios que prestaban, su vínculo bajo una diferente forma contractual con Ancap se mantuvo a pesar de que no había una diferencia técnica con respecto a los demás profesionales.

En estos casos, los dos profesionales que ahora entablan un juicio laboral contra Ancap, y que fueron calificados (según documentos judiciales a los que accedió El Observador) por el que era el jefe del Servicio Médico como “excelentes” en lo quirúrgico ante cirugías de “alta complejidad”, cumplían funciones haciendo guardias retén 15 días cada uno, horas de policlínica (presenciales) y actos quirúrgicos, de lo que dependía su facturación.