Abogada denunciada por Fossati dice que la contrató la esposa de Astesiano para cambiar de abogado y evitar un acuerdo

La abogada Mayra Álvarez dijo que nunca se presentó ante Alejandro Astesiano buscando ser contratada con el argumento de ser amiga de la fiscal Gabriela Fossati, tal como fue acusada y denunciada.

Álvarez efectivamente se entrevistó con Astesiano en la cárcel, pero no en esos términos ni por esos motivos, relata.

A pocas horas de tener que comparecer en la Fiscalía por la denuncia que le presentó Fossati, Álvarez recibió a El Observador en su estudio en la zona de Tres Cruces.

Abogada Mayra Álvarez

Contó que el 30 de diciembre tuvo un día muy ajetreado. Estaba defendiendo a un cliente en un caso de violencia doméstica, cuando una pareja –que no tenía abogado- le pidió que también fuera su representante en una inminente audiencia. Lo hizo y obtuvo un buen resultado, lo que fue percibido por otras personas que también esperaban. Una de ellas se le acercó y le dijo que era nuera de Alejandro Astesiano. Según relata Álvarez, esta mujer le pidió su número de teléfono y le manifestó: “Te estoy viendo y todo el mundo está contento contigo. Yo le voy a dar tu teléfono a mi suegra, la esposa de Astesiano, porque ellos quieren hacer un cambio de defensa”.

En efecto, poco después la esposa del excustodio presidencial la telefoneó.

“Me dijo que me llamaba porque necesitaban cambiar de abogado defensor. Me pidió reserva, porque otras dos veces habían intentado cambiar de defensa, pero la noticia se había filtrado a la prensa y no habían podido. Fueron 18 minutos de conversación. La señora no estaba tranquila, ni me hizo planteos jurídicos. Se me presentó como una mujer desesperada. Ella me dijo que había llamado a otros abogados y le pedían millones”.

Álvarez, sentada en su escritorio con camisa blanca, chaleco y corbata negra, dice que no entendió la mayor parte de las referencias que le dio la esposa de Astesiano ya que –a pesar de tener militancia política- no lee la prensa ni mira informativos. “Mi actividad se remite a mi estudio jurídico, los casos que golpean mi puerta. Es un principio que yo llamo de ‘no contaminación’”.

“Yo no seguí el culebrón. Ella me habló de unos mensajes de comida picante, polenta, no sé de qué. Me habló de empresas, de los benditos pasaportes rusos, de un viaje que había hecho su marido y al volver fue detenido. Quiso verterme toda la situación y no paraba de hablar. La escuché, pero eran hechos que yo desconocía. Me preguntó cómo lo veía. Yo le dije que no podía darle una opinión sin ver la capeta investigativa. Le quise dar tranquilidad y le pregunté qué necesitaba. Me dijo que nunca había tenido acceso a la carpeta fiscal y que se enteraba de la situación judicial de su esposo a través de la prensa porque el abogado no se comunicaba con ella. Ella no quería bajo ningún concepto que su esposo firmara ningún acuerdo. Estaba convencida de su inocencia y decía que él tampoco quería firmar. Me pidió que lo visitara en la cárcel, para asesorarlo. Me dijo: ‘Usted vaya a juicio’”.

Inés Guimaraens

Fiscal Gabriela Fossati

La visita a Astesiano se concretó el 3 de enero. Álvarez dice haberse sentido sorprendida por varias cosas.

“Yo no le conocía la cara, pero lo noté un tanto demacrado. El señor habló 40 minutos sin parar, con una gran verborragia, de cosas que yo desconocía sobre la causa. Se refería a su abogado como “el Gordo” y a la fiscal como “Gabriela”. Yo me sorprendí, era demasiado coloquial, nadie habla así. Además, estaba angustiado porque iban muchos días sin que la prensa lo contactara”.

Según relata la abogada, Astesiano no parecía tener cabal idea de su situación.

“Él me dijo que no había accedido a la carpeta del caso, que le pasaban cosas perladas. ‘Todo no lo vi. Debe ser un mamotreto así’, me dijo. Reafirmó que quería ir a juicio, como me había dicho su esposa. Pero yo claramente percibí que en los cuatro o cinco meses de preventiva, jamás se le barajó la posibilidad real de un juicio, porque no conocía ni los costos, ni la necesidad de prueba. A un juicio oral no se va a decir no, qué feas y qué horribles las pruebas de la Fiscalía. ¡A un juicio se va con pruebas! Con pruebas técnicas, pericias, informática. Que tienen su costo”.

Según Álvarez, Astesiano desconocía todo. Especulaba con que su condena si acordaba un proceso abreviado podría estar entre 18 meses y cinco años. Parecía querer ir a juicio, pero no con ella como abogada. Álvarez dice que sintió que el excustodio la menospreciaba por su aspecto: una mujer joven, menuda, de piel morena.

“Estaba muy cómodo con el estilo defensa pública de su abogado. Un varón grande, caucásico, que aparecía en los medios, que había conseguido 18 nuevas causas gracias a su caso. Para él eso es un buen abogado penalista. Quería ir a un juicio, pero no conmigo, no hubo feeling y yo no le puse mucha energía”.

Respecto a Fossati, ella niega con vehemencia haber dicho ser su amiga, aunque la conoce de un posgrado que cursaron al mismo tiempo en la Universidad Católica, aunque no en la misma generación.

“Él me preguntó mi opinión sobre el caso. Le dije que no podía decirle nada sin ver la carpeta. Me preguntó por su abogado y le dije que él lo conocía. De la fiscal me limité a decirle que era una dura y justa. Ese fue mi único comentario (se le quiebra la voz, llora). Fue el único comentario que hice sobre la doctora”.

Hoy siente que el buen concepto que tenía sobre Fossati se derrumbó. “Yo la tenía en alta estima, pero sobre versiones no se basa una investigación fiscal. Ella sabe que con esto provocó un daño real en una personal real. No es digna de ser amiga mía, porque yo no tengo amigos. ¡Yo soy amiga de mí!”

“Somos dos personas que estamos en las antípodas. Ella declara que no tiene tiempo, que no tiene recursos, que no se inmola por nadie. Yo busco el tiempo y los recursos y me inmolo por mis clientes”, dice Álvarez y otra vez se le quiebra la voz.

La abogada, que acaba de cumplir 39 años y tiene tres hijos menores de edad, llora cuando recuerda las dificultades que enfrenta como mujer abogada afrodescendiente.

“La desvalorización pública de mi persona, de mi profesión, la vivo todos los días (llora), se me cuestiona si soy mejor o peor abogada, pero sí me exigen el lado intuitivo y empático, porque las personas negras entendemos más porque venimos del barro. ¡Esa es la idea popular!”.

Álvarez había pensado en ejercer la autodefensa del caso, pero finalmente lo hará una colega, la doctora Paula Gutiérrez.

El caso se encuentra en el despacho de la fiscal Cecilia Bonsignore.

La versión de la esposa

Interrogada sobre el caso, la esposa de Astesiano apoyó buena parte de los dichos de Álvarez. Relató que ella la llamó porque quería cambiar de abogado. Testificó que Álvarez nunca le dijo ser amiga de Fossati, y que cuando habló por teléfono con su esposo a propósito de la entrevista con la abogada, él tampoco le mencionó que ella le hubiera dicho eso.

La esposa de Astesiano agregó Álvarez no cobró por la visita a su esposo en la cárcel, ni por el asesoramiento. Hay una discrepancia sobre un presupuesto de 10.000 dólares. La mujer señaló a la fiscal Bonsignore que ese fue el monto que Álvarez pidió por tomar el caso. Álvarez dijo a El Observador que ella le pasó esa cifra a Astesiano, en la entrevista en la cárcel, como el costo que tendría reunir la prueba para ir a juicio: “Nunca llegué a pasarles mis honorarios”.

Álvarez integra el Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado. “Esto me ha obligado a enviarle al órgano que integro un pedido de disculpas por las circunstancias, pero no por mi comportamiento”, manifestó.

También integra la directiva del centro de estudios Joaquin Suárez, de ese partido.

Desde 2015 es aspirante a profesor adscripto de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Udelar, lo que implica dar clases, integrar mesas de exámenes, entre otras actividades académicas.