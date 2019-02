Aceguá clama por bomberos y lucha con el fuego con tanque de 5.000 litros

Vino un viento fuerte y me destrozó el pueblito”, dijo el alcalde de Aceguá, Ruben Almeida, a El Observador el jueves 31 de enero cuando una tormenta azotó el poblado y dejó a muchos pobladores sin techo. Pero lo que realmente preocupa a los habitantes de Aceguá, que han sorteado las eventualidades atmosféricas muchas veces, es que no tienen un cuartel de bomberos.

Ese mismo día un rayo cayó sobre uno de los pocos locales de comida que tiene el pueblo, ubicado en Cerro Largo sobre la frontera con Brasil, y los vecinos tuvieron que salir en la madrugada con baldes de agua para poder controlar el fuego. Esta vez tuvieron éxito.

Algunos presentes en el lugar contaron a El Observador que sintieron ruido y salieron con baldes negros. “Parecía de película, era de madrugada, había viento y llovía. Pero si no hacíamos así, se quemaba todo”, comentó uno de los que estaba limpiando el local. En el último tiempo se han incendiado varios locales comerciales, así como casas particulares donde las pérdidas han sido totales porque el fuego no se pudo controlar.

Además de los vecinos, los trabajadores de la estación de servicio del lugar salen con extintores cuando ven algo que se está incendiando. “El día que se prenda fuego todo, nos vamos a tener que quedar mirando”, dijo Almeida.

El alcalde afirmó que se hicieron muchas reuniones con autoridades nacionales y departamentales para que se instale en la zona un cuartel de bomberos, pero no resultaron exitosas porque “los grandes comercios del lugar están asegurados y no precisan” de la presencia de los combatientes del fuego.

El alcalde puntualizó que se refería a los free shops, ya que son los que pueden “meter más presión” para que las autoridades cedan ante el pedido de los pobladores. “Pero la gente humilde sí precisa”, puntualizó Almeida.

A 10 kilómetros de Aceguá se encuentra el poblado de Isidoro Noblía, que tiene unos 2.000 habitantes, que se suman a las 4.000 personas de la ciudad fronteriza si se cuenta las que viven del lado brasileño. Sobre eso Almeida dijo que “no puede ser que en una zona donde hay casi 6.000 personas, esté peligrando la vida constantemente”. En este sentido, apuntó que siempre que se llama a los bomberos de Melo, demoran en llegar entre 45 y 50 minutos. “Es un peligro, porque la ruta está hecha pedazos y ellos vienen muy rápido”, dijo el alcalde. Pero los pobladores del lugar no creen que llegue el cuartel de bomberos, porque no es la única carencia del lugar. Tampoco tienen una ambulancia para trasladar enfermos desde Aceguá. “Si no tenemos una ambulancia, ¿vamos a tener un cuartelillo de bomberos? No creo”, señaló el alcalde.

Una alternativa hecha en casa

Ante la faltante del servicio, los pobladores decidieron idear una alternativa “casera” que consiste en un tanque de unos 5.000 litros con un enganche de remolque para que se pueda colocar en cualquier auto. “El problema con eso es que no podemos poner a un profesional porque no está permitido por la ley”, dijo Almeida, y apuntó que es un “verdadero peligro” que lo use cualquier ciudadano.

De igual modo muchos pobladores dijeron que si tienen que usar esta alternativa lo harán.

“Si no empezamos a movernos nosotros, nadie se puede mover”, dijo el hijo del dueño del local incendiado el 31 de enero, mientras limpiaba los vidrios reventados por el fuego.

Orden de prioridades

El director nacional de Bomberos, Leandro Palomeque dijo a El Observador que se estudió cada caso en donde no había un destacamento de bomberos para marcar prioridades que dependen de la necesidad que se tenga en cada localidad. “Determinamos las necesidades en un orden prioridades”, dijo el jerarca. En este sentido, la cantidad de pedidos que tiene bomberos para instalar su servicio es de 24 lugares que no poseen un cuartel.

Palomeque destacó que hay ciertos factores técnicos que determinan dicho orden de prioridades. La carga poblacional del lugar, a cuánto está el servicio de bomberos más cercano, si hay un riesgo mayor por la presencia de alguna actividad específica, son aspectos que Bomberos marca como relevante para brindar su servicio. En el último tiempo, hubo dos comunidades que demandaban este servicio de forma inmediata: Santa Clara de Olimar, con algo más de 2.000 pobladores y Guichón, con poco más de 5.000. En el último caso ya se inauguró el cuartel y en el segundo Palomeque dijo que está todo dado para que comience el proceso.

No obstante, además de los factores técnicos que impiden la colocación de un cuartel de bomberos, los costos que se manejan son muy altos. De esta forma, solo la instalación edilicia de un destacamento de bomberos básicos cuesta $ 7 millones y un cuartel de gran porte puede superar los US$ 550 mil. Pero la construcción no el mayor problema.

“Después de instalado hay que mantener el cuartel los 365 días del año y las 24 horas. Eso es lo más difícil”, señaló.

Más atención

El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana dijo a El Observador que el Ministerio del Interior no provee a los bomberos del personal necesario para cubrir todas las zonas en las cuales se los necesita. "Se comprende que el tema de la seguridad sea la prioridad pero son insuficiente los recursos que tienen los bomberos en este país", dijo. Además señaló que la faltante de personal impide las tareas de prevención y muchas veces los bomberos se encuentran "muy lejos de donde suceden los incendios".

No obstante, Botana aclaró que los trabajadores son "absolutamente vocacionales, lo que permite que disimulen sus carencias". Sobre este tema, Botana dijo que habría pensar en algún tipo de solución como ser la prestación del servicio de bomberos por parte de otra instituciones que pueden ser privadas.