Acuerdo en OFI: torneo de selecciones lo jugarán 27 de los 28 equipos

La Organización de Fútbol del Interior (OFI) zanjó las diferencias que existían con los futbolistas y este sábado se iniciará la edición 16 del Campeonato de Selecciones, que nucleará a 27 de los 28 equipos que se habían inscripto originalmente, cuando se realizó el sorteo.

Durante tres semanas estuvo en jaque la realización de la competencia debido a que los jugadores, que se nuclearon el 29 de diciembre en una gremial (Asociación de Futbolistas Agremiados del Interior), amenazaron con no ceder sus derechos de imagen con lo que quedaba comprometido el acuerdo que OFI firmó con Tenfield.

El motivo de la discordia fue una nota que OFI asumió como un error, porque envió un documento “en forma desprolija” explicaron a Referí desde la Organización, en la que intimaba a los jugadores a ceder los derechos de imagen o quedaban excluidos del torneo. En ese texto no explicaba los beneficios que recibirían los jugadores.

Frente a esa situación y a la intransigencia del presidente Mario Cheppi –que dijo públicamente que se jugaba sí o sí-, los jugadores levantaron su voz y plantearon sus diferencias, que terminaron con la decisión que la mayoría de los futbolistas que iban a participar se bajaban del torneo.

El viernes 4 de enero, el plazo que estableció OFI para entregar las notas firmadas por los jugadores, solo ocho planteles de los 28 habían cedido los derechos de imagen. Por esa razón OFI realizó dos acciones: 1) extender el plazo hasta el martes 8 para presentar la documentación con la firma de los jugadores; 2) cambiar el tono de la negociación, el contenido de la carta y presentó un nuevo texto, diferente al original, a través del cual los jugadores cederían sus derechos por un torneo (2019) y además recibirán US$ 23.000 de premio y otros acuerdos a los que llegarían con sus sectores.

En ese nuevo escenario, con la autocrítica de OFI por su procedimiento indebido (primero por vender a Tenfield derechos que no había negociado con los jugadores y luego exigir la firma de la cesión de los derechos de imagen a cambio de nada), la crisis encontró soluciones que fueron planteando las selecciones a través de las negociaciones que realizaban en sus propios sectores. Los sectores son las zonas en las que se divide OFI.

Finalmente, esta semana 27 de los 28 clubes quedaron habilitados. El único que no firmó fue Salto Interior. Desde OFI explicaron a Referí que la razón de la ausencia de este equipo no fue que los jugadores se negaron a firmar la cesión de derechos de imagen, sino por problemas económicos que le impidieron tomar parte del torneo.

¿Qué beneficios reciben los jugadores?

El acuerdo, según cada uno de los 27 casos, se zanjó con porcentajes o totalidad de la recaudación para los jugadores; en otros casos premios por punto ganado, o por presencia; y hubo situaciones, en selecciones que tenían los presupuestos cubiertos, que volcaron los ingresos de la televisión para repartir entre los jugadores, según explicaron desde OFI,

Tenfield pagará $ 3.000.000 por derechos de televisión por torneo de selecciones a OFI. El acuerdo se suscribió por cuatro temporadas y se ajusta por IPC cada año.

Además, la empresa pagará US$ 23.000 en premios a los cuatro primeros. El campeón recibirá US$ 10.000, el segundo US$ 6.000, el tercero US$ 4.000 y el cuarto US$ 3.000. Esos ingresos serán para los jugadores.

¿Comienza el torneo?

La 16ª edición del Campeonato de Selecciones de OFI comenzará este sábado, con una modificación en una de las series del Norte por la baja de Salto Interior.

Lo único que mantiene en suspenso el inicio del torneo es que en algunas zonas del país cerraron algunos pasos por inundaciones y no está definido si podrán jugar todos los partidos. La zona más afectada, explicaron desde OFI, se plantea en el Norte. Que también es el sector más castigado por los costos de los traslados (pagan US$ 2 por kilómetro).

Cómo se juega el torneo y el ajuste en el calendario

El torneo que se inicia este sábado tendrá en juego la copa "100 años Ciudad de Tarariras" y se disputará en tres regiones: Regional Norte-Litoral, Regional Centro-Sur y Regional Centro-Este.

En la Regional Norte-Litoral el torneo está previsto en dos series:

Serie A: Rivera Capital, Tacuarembó Capital, Artigas Interior, Artigas Capital

Serie B: Río Negro Capital, Soriano Interior, Paysandú Capital, Salto Capital. También participaba Salto Interior, que se bajó.

En la Regional Centro-Sur:

Serie A: Colonia, San José Capital, San José Interior.

Serie B: Florida Capital, Durazno Interior, Canelones Capital

Serie C: Flores, Durazno Capital, Tacuarembó Interior

En la Regional Centro Oeste:

Serie A: Canelones Interior, Lavalleja Capital, Maldonado Interior, Maldonado Capital

Serie B: Rocha Capital,Treinta y Tres Capital, Cerro Lago Capital

Serie C: Lavalleja Interior, Treinta y Tres Interior, Cerro Largo Interior

La primera fase del torneo termina el 16 de febrero. Los partidos de ida de las finales regionales se disputan el 23 de febrero y las revanchas el 2 de marzo. Desde el sábado 9 de marzo comenzarán los cuartos de final con los ocho mejores equipos de la fase de grupos.