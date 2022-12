Además de Pablo Ceppelini, Peñarol se prepara para el regreso de un bicampeón

El área deportiva de Peñarol, en constante diálogo con el flamante entrenador, Alfredo Arias, continúa trabajando en lo que serán las altas del plantel carbonero para la temporada 2023.

En ese contexto, Referí informó el pasado lunes que ya hay un futbolista que tiene el número 1 para volver.

Se trata de Pablo Ceppelini, volante de 31 años que jugó en el club en la temporada 2021 y en el primer semestre de 2022.

Cabe recordar que el volante había llegado a Peñarol a préstamo desde Cruz Azul y extendió su vínculo en una oportunidad, pero tuvo que volver a su club de origen en julio de 2022 cuando le quedaban seis meses para terminar su contrato.

No obstante, no fue tenido en cuenta por el técnico de entonces, Diego Aguirre, por lo que hace seis meses que no juega al fútbol de manera oficial.

De todas formas, es del agrado de Arias y Peñarol continúa negociando su retorno.

En Peñarol jugó 69 partidos e hizo 16 goles, incluido uno a Nacional, de penal, en el clásico del Apertura 2022. Fue campeón uruguayo en 2021.

¿Quién se está por sumar a Peñarol?

Hay otro futbolista por el cual trabaja la dirección deportiva del club a cargo de Pablo Bengoechea.

Es por el retorno a Peñarol de un bicampeón uruguayo en 2017 y 2018, y ganador, a su vez, de la Supercopa Uruguaya.

Lucas Hernández está cerca de volver a los aurinegros

Según confió una fuente del club a Referí, se trata del lateral izquierdo Lucas Henández, de gran pasaje por la institución carbonera, quien se fue a jugar a Brasil en julio de 2019.

Allí jugó muy poco en Atlético Mineiro -club que compró su ficha-, luego lo hizo en Cuiabá, y últimamente lo hacía en Sport Recife.

Al igual que Ceppelini, Lucas Hernández tiene el visto bueno de Arias para regresar a los carboneros y todo indica que esta vez se podrá dar.