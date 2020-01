Adrián Capelli: “Dirigir a Aguada es un desafío particular”

Adrián Capelli volvió al básquetbol uruguayo. Entre 2014 y 2015 dirigió a la selección uruguaya. En medio del Sudamericano de Isla Margarita 2014 y el Preolímpico de Ciudad de México 2015 guió a Atenas al número 1 de los playoffs y hasta las semifinales de la Liga Uruguaya. Aguada lo eligió como el sucesor de Miguel Volcan. Y el desafío de dirigir al campeón le servirá para desatar una ansiedad de siete meses para volver a la conducción técnica.

“Dirigir a Aguada es un desafío particular. Todos los clubes que he dirigido han sido desafíos, pero en este caso llego a un club que es el último campeón y que se conformó para estar en la pelea y eso no es poca cosa. Tengo mucha expectativa y ojalá que podamos cumplir los objetivos”, expresó a Referí el nacido en Junín.

Capelli viene de guiar a Olímpico La Banda, de Santiago del Estero, a las semifinales de la Liga Argentina. Pero para su sorpresa se enteró por las redes sociales de que el club designó días después a otro entrenador.

“No me esperaba lo que pasó. Después, cuando arrancó la Liga no hubo movimientos, me puse ansioso y cuando apareció lo de Aguada no lo dudé”. Cruzó el charco con la familia y pasó Año Nuevo en Montevideo planificando jugadas hasta a la hora del brindis.

Capelli dirige desde los 15 años y en 2001 debutó al frente de un plantel principal guiando a Argentino de Junín al ascenso en Argentina. También condujo a Independiente de General Pico, Ciclista de Junín, Ciudad de Bragado, Boca Juniors, Atenas de Córdoba, Hispano y Olímpico, además de su pasaje por Uruguay.

Leandro García Morales con una férula

“Es importante la experiencia de conocer el país, la Liga y también a la mayoría de los jugadores”, explicó.

Los últimos días han sido intensos en el análisis de video y de partidos: “La Liga está más pareja que en otros años, hay muchos equipos prendidos arriba, está linda”, expresó.

Pero no está precisamente linda para Aguada. El campeón fue sancionado con una quita de cuatro puntos por incidentes contra Sayago y tiene la localía todavía cerrada. Perdió otro partido por presentar a un jugador con ficha médica vencida. Su figura, Leandro García Morales, sufrió una fractura en el metacarpiano. Y en el último partido de la Basketball Champions League Américas, uno de los extranjeros –Lee Roberts– llegó en condiciones impresentables a jugar tras una salida nocturna. El rojiverde perdió de local y quedó eliminado.

“A nadie le gusta estar dónde estamos y acá apuntamos a jugar la Liguilla. No nos podemos descuidar y nos tenemos que ocupar en mejorar. Todos lo saben. Yo vine a adaptarme a lo que necesite el equipo y estoy seguro de que le vamos a encontrar la vuelta para estar bien atrás y bien adelante”.

Capelli, un entrenador que se ha caracterizado por formar equipos defensivos muy fuertes, tendrá en Aguada un equipo construido alrededor del poderío goleador de García Morales: “Tenemos que buscar un equilibrio entre la defensa y el ataque. Lo fundamental es saber que todos los que estamos trabajando somos importantes, que cada cual aporta un granito de arena para un objetivo común y que así seguramente lo que buscamos y pretendemos lo vamos a encontrar”.

Sobre los hechos de indisciplina dijo: “Todo empieza de cero y no se puede volver a repetir. Nada más, arrancamos de cero”.

En la selección, Capelli no pudo dirigir a García Morales quien se retiró de Uruguay tras el ciclo de Pablo López. “Hablé con todos los jugadores desde que llegué y los escuché, porque uno aprende de los jugadores. A Leandro lo vi muy bien, pero todavía hay que esperar unos días más para que vuelva por su lesión. Tenemos que ser inteligentes y no apurarnos. Ojalá que esté lo antes posible porque tener un jugador de su carpeta, de su currículum y con lo que ha ganado, es un alegría muy grande, un placer”.

Capelli llega con su librito para darle un golpe de timón al campeón. El cambio tiene fecha de inicio previsto: es este sábado con el líder Trouville a la hora 21.15.